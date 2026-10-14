Vlad Chiricheș, reacție tranșantă după ce Reghecampf a schimbat căpitanul la FCSB

În contextul rezultatelor slabe, Marius Baciu a fost înlăturat de pe banca tehnică, iar Laurențiu Reghecampf a fost instalat. Venirea lui „Reghe” a adus schimbări, Karlo Muhar fiind căpitan în premieră la FCSB.

Vlad Chiricheș, reacție tranșantă după ce Muhar a devenit căpitanul FCSB

Karlo Muhar a purtat banderola deoarece Denis Drăguș este indisponibil. Vestea schimbării a adus un val de reacții, în condițiile în care în lot se află jucători cu mult mai mulți ani în tricoul roș-albastru.

Acest aspect a fost comentat și de Vlad Chiricheș. Fundașul a părăsit FCSB în vara lui 2026 și a expus că nu e total de acord cu decizia luată de banca tehnică.

Fostul internațional susține că fotbaliștii cu ștate mai vechi ar trebui să fie cei care poartă banderola de căpitan, ci nu noile transferuri din mercato de vară.

„Nu sunt neapărat pentru aceste nume. Sunt de părere că în lotul FCSB-ului sunt jucători cu mult mai multă experienţă. Au o anumită perioadă de când sunt acolo”, a spus Vlad Chiricheş, la Prima Sport.