Vlad Chiricheș, reacție tranșantă după ce Reghecampf a schimbat căpitanul la FCSB

Vlad Chiricheș, reacție tranșantă după ce Reghecampf a schimbat căpitanul la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Vlad Chiricheș a comentat decizia lui Laurențiu Reghecampf de a schimba căpitanul la FCSB.

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Vlad ChirichesFCSBLaurentiu ReghecampfGigi BecaliKarlo Muhar
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În contextul rezultatelor slabe, Marius Baciu a fost înlăturat de pe banca tehnică, iar Laurențiu Reghecampf a fost instalat. Venirea lui „Reghe” a adus schimbări, Karlo Muhar fiind căpitan în premieră la FCSB.

Vlad Chiricheș, reacție tranșantă după ce Muhar a devenit căpitanul FCSB

Karlo Muhar a purtat banderola deoarece Denis Drăguș este indisponibil. Vestea schimbării a adus un val de reacții, în condițiile în care în lot se află jucători cu mult mai mulți ani în tricoul roș-albastru.

Acest aspect a fost comentat și de Vlad Chiricheș. Fundașul a părăsit FCSB în vara lui 2026 și a expus că nu e total de acord cu decizia luată de banca tehnică.

Fostul internațional susține că fotbaliștii cu ștate mai vechi ar trebui să fie cei care poartă banderola de căpitan, ci nu noile transferuri din mercato de vară.

„Nu sunt neapărat pentru aceste nume. Sunt de părere că în lotul FCSB-ului sunt jucători cu mult mai multă experienţă. Au o anumită perioadă de când sunt acolo”, a spus Vlad Chiricheş, la Prima Sport

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Gigi Becali: "I-am spus lui Reghecampf că e o idee genială cu Muhar căpitan. Va fi și Drăguș"

Gigi Becali dezvăluie că a fost consultat de Laurențiu Reghecampf pe această temă și și-a dat acordul, susținând și el că este "o idee genială".

De etapa viitoare, Denis Drăguș este așteptat să poarte banderola de căpitan. Gigi Becali sugerează că la FCSB va exista un soi de rotație la acest capitol.

"Reghe a spus că vrea asta (n.r - ca Muhar să fie căpitan) și m-a întrebat ce părere am, că nu poate să facă de capul lui, să pună căpitan de capul lui fără să mă întrebe. Eu i-am spus că e o idee genială. Mi-a spus că va fi după aceea Drăguș, că va fi și el. 

Probabil când unul, când altul, nu știu. Dar eu așa văd căpitanul de echipă: ori mijlocaș, ori atacant, fotbalist de valoare", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.

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