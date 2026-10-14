Fusese internat în spital în stare foarte gravă

Dani Osvaldo pare că și-a revenit, după ce a fost internat în spitalul Spitalul Esteban Echeverria Bicentenario din Monte Grande (conurbația Marele Buenos Aires), la finalul lunii trecute. Fostul atacant suferise o infecție pulmonară gravă, numită efuziune pleurală (cunoscută popular și ca "apă la plămâni"). Acesta s-a extins de la o carie dentară netratată și fusese ținut la secția de terapie intensivă timp de peste o săptămână. Existase chiar informația că această complicație respiratorie gravă îi poate fi fatală.

Recent, argentinianul a postat o fotografie pe rețelele sociale, în care apare într-o stare fizică ameliorată alături de tatăl său, care a venit îmbrăcat într-un trening al echipei AS Roma, dar continuă să fie atent monitorizat de medici. Ultima parte a recuperării sale se desfășoară acum cu controale și terapii zilnice.

Nu este singura sa problemă gravă de sănătate. În martie 2024, fostul fotbalist s-a internat într-o clinică de dezintoxicare, pentru a trata o depresie puternică, care dusese la adicții de alcool și droguri.

S-a retras din fotbal pentru a se dedica muzicii blues

Pablo Daniel "Dani" Osvaldo (40 de ani) a jucat pentru echipele CA Huracan (2005), Atalanta (2006), Lecce (2006-2007), Fiorentina (2007-2009), Bologna (2009), Espanyol (2010-2011), AS Roma (2011-2013), Southampton (2013-2014), Juventus (2014), Inter Milano (2015), Boca Juniors (2015, 2016), FC Porto (2015-2016) și Banfield (2020). A strâns 14 selecții și 4 goluri pentru naționala Italiei. În palmaresul său se găsesc Serie A (2013-2014), o finală de Coppa Italia (2012-2013), Argentine Primera Division (2015), Copa Argentina (2014-2015) și Toulon Tournament (2008 / U21). A jucat ca atacant central și cel mai mult a fost cotat la 18 milioane de euro (ianuarie 2013).

S-a retras din activitate în august 2016, moment în care a devenit solistul și chitaristul trupei de rock, blues și rhythm & blues Barrio Viejo, sub numele Dani Stone. Formația a fost înființată în 2016 la Barcelona, cântă un mix de rock clasic, blues și rhythm & blues, fiind inspirată de trupe iconice precum The Rolling Stones, The Beatles, The Doors, AC/DC și Guns N' Roses. Din formație mai fac parte Sergio Vall (tobe), Martin Viva (bas) și Joaquin Muino Aguilar (chitară și backing vocals). Patru ani mai târziu, între ianuarie și iulie 2020, s-a reîntors pe teren ca să joace la Banfield, dar a agățat ghetele în cui definitiv. În 2019 a participat la emisiunea "Ballando Con Le Stelle" în Italia, alături de balerina și coregrafa suedeză Veera Kinnunen, ocupând locul al treilea.

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