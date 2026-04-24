Manchester City i-a găsit înlocuitor lui Pep Guardiola

Chiar dacă antrenorul catalan nu a luat o decizie cu privire la viitorul său, în spațiul public au apărut mai multe nume de antrenori care ar putea continua munca depusă de Guardiola la City. În capul listei se află italianul Enzo Maresca (46 de ani), scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Fost antrenor la Barcelona și Bayern Munchen, cu care a reușit alte performanțe impresionante, Guardiola mai are contract cu Manchester City până în 2027 și sunt zvonuri potrivit cărora ”mandatul” său la City s-ar putea încheia.

Pep Guardiola (55 de ani) o pregătește de zece ani pe Manchester City, cu care a obținut performanțe uluitoare: șase titluri de campion, un trofeu UEFA Champions League și alte cupe cucerite pe plan intern care au îmbogățit semnificativ palmaresul clubului de pe Etihad Stadium.

Antrenorul a impresionat în ultimul său mandat la Chelsea, cu care a câștigat Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor, iar șefii de la City îl văd ca pe o soluție bună pentru banca echipei. În plus, Maresca nu este străin de club. A lucrat acolo la echipa U23 între 2020 și 2021, iar în perioada 2022-2023 a fost secundul lui Pep Guardiola, înainte de a prelua Leicester.

Pep Guardiola a bifat, până acum, 586 de meciuri la Manchester City, iar bilanțul său este impresionant. A câștigat 419 dintre acestea, 75 s-au încheiat la egalitate și 92 au fost înfrângeri.

Trofeele câștigate de Pep Guardiola la Manchester City:

6 x Premier League

5 x Cupa Ligii Angliei

2 x FA Cup

3 x Supercupa Angliei

1 x UEFA Champions League

1 x Campionatul Mondial al Cluburilor

Italienii îl vor selecționer pe Guardiola!

În prezent, Italia se află în cea mai dificilă perioadă din istorie. A ratat Mondialul pentru a treia oară la rând, după ce a fost învinsă de Bosnia la penalty-uri, astfel că selecționerul Gennaro Gattuso nu va mai continua.

„După lista cu nume care au fost menționate în ultimele zile, dacă există o dorință reală de a o lua de la capăt, aș începe cu posibilitatea de a-l avea pe Pep Guardiola, pentru că a-l avea ar însemna o schimbare radicală față de ce tot ce s-a întâmplat.

Cred că este foarte dificil, dar a visa nu costă nimic în zilele noastre”, a spus Bonucci, în prezent în staff-ul tehnic al Italiei, potrivit Sky Sports.