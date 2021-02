"Doar asa poate sa plece!" Becali a spus CONDITIA prin care Morutan poate pleca de la FCSB: "Nu a demonstrat nimic!" 

Olimpiu Morutan (21 ani) este unul dintre jucatorii FCSB-ului care atrage oferte de la cluburi importante.

Mijlocasul ros-albastrilor a fost ofertat in iarna de Al Jazira, iar clubul a negociat cu patronul FCSB, care insa nu a fost de acord cu suma oferita de arabi.

De aceasta data, turcii au anuntat ca antrenorul lui Galatasaray il vrea pe Morutan la echipa si ar urma sa faca o oferta. Cu toate astea, Becali a dezvaluit ca nu a primit nicio oferta pentru Morutan, insa nici nu accepta vreuna.

Finantatorul FCSB a declarat ca il va vinde pe mijlocas doar in momentul in care echipa sa va juca in grupele UEFA Champions League.

"Am vazut despre oferta doar din presa. Nu stiu nimic despre asta si nici nu ma intereseaza! Nici nu se poate vorbi de Morutan acum, poate doar la vara, dupa ce se termina campionatul.

Daca vrea cineva sa negocieze, spun ca nu ma interseaza. Nu are rost sa negociez pentru ceva ce nu se vinde! Nu discut de Morutan acum, nu este de vanzare!

In plus, nu as putea sa cer multi bani pe el. Nu a demonstrat nimic. Stai sa demonstreze si vorbim dupa aceea. Eu vand marfa cand pot lua maximum pe ea. Liga Campionilor conteaza. Dupa ce intram in grupe si jucam acele 6 meciuri poate pleca", a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.

In acest sezon, Morutan a jucat 20 de meciuri in toate competitiile pentru FCSB, reusind sa inscrie de patru ori si sa ofere 10 pase de gol.