"S-a inchis perioada, gata! Vreau sa joc in Champions League cu echipa asta!" Ce spune Morutan despre un transfer

Morutan nu e influentat de zvonurile care anunta ca mai multe cluburi importante sunt cu ochii pe el.

Mijlocasul ofensiv spune ca si-a luat gandul de la transfer pana la finalul anului. Vrea sa intre cu FCSB in grupele unei cupe europene, apoi sa plece. Becali a anuntat ca a refuzat la inceputul anului o propunere de 10 milioane de euro pentru Morutan de la Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite.

Recent, s-a scris despre interesul lui Galatasaray pentru fotbalistul de 21 de ani. Morutan e insa all-in pe lupta pentru titlu si pe Euro U21, unde vrea sa participe alaturi de nationala Romaniei.

"Ma asteptam la un meci foarte greu. Ne bucuram ca am castigat dupa esecurile acestea din ultimul timp. Trebuia sa vina si la noi o perioada mai proasta. Nu putem castiga fiecare meci. Mai trebuie sa si pierzi. Asta ne-a dat un plus la echipa, sa ne gandim pentru anul asta, sa facem un an foarte bun in continuare.

Am avut o entorsa de gradul 2, nu eram 100%, dar am pus o fasa si am zis sa-i dau drumul asa. Imi doresc sa joc la Euro cu nationala de tineret si sa fac meciuri cat mai bune aici, la club. Am inceput extrema dreapta, pe urma am intrat inter. Ma simt bine si extrema, si mijlocas, n-am treaba.

Nu vreau sa ma gandesc la transfer, e gata perioada de achizitii. Trebuie sa fac un Euro foarte bun si sa castig campionatul cu Steaua. Sper sa castigam campionatul si sa mergem in Champions League. Asta e visul meu, acolo vreau sa joc. Sper sa ajungem acolo", a spus Morutan la Digisport.