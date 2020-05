CFR Cluj este intr-o situatie TENSIONATA! Ce le-a propus conducerea jucatorilor dupa ce antrenorul secund a plecat de la echipa

CFR Cluj trece printr-o situatie dificila dupa ce pandemia de coronavirus a afecat financiar cluburile din Liga 1.

CFR Cluj traverseaza o situatie dificila, cel putin din punct de vedere financiar, dupa pauza de doua luni provocata de pandemia de COVID-19.

Conducerea ardelenilor le-a transmis jucatorilor sa accepte propunerea de a li se plati salariile pe martie si bonusurile din Cupele Europene, abia in 25 iunie. De asemenea, salariile de pe aprilie si mai ar urma sa nu se mai achite deloc, sustine Gazeta. Jucatorilor straini nu le convine deloc aceasta situatie si aceasta propunere poate duce la un intreg scandal in Gruia.

CFR Cluj este la a doua situatie dificila prin care trece, dupa plecarea antrenorului secund, Alin Minteaun. Costin Curelea este favorit sa preia postul

"Eu sunt victima in acest conflict. Am vorbit cu Alin Minteuan sa ne scadem salariile, iar cand a primit hartia de la club a spus ca nu a vorbit cu nimeni. Adica eu sunt nimeni. Apoi nu i-am mai raspuns la telefon pentru ca m-a mintit. Trebuie sa avem o relatie clara si cu secunzii si cu jucatorii.", a spus Dan Petrescu in urma cu o saptaman.