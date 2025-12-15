Meciul de la Clinceni a avut un moment-cheie în minutul 52, la scorul de 0-0, care ar putea avea consecințe financiare serioase pentru Florin Tănase.



Daniel Șerbănică, fundașul gazdelor, l-a faultat pe Juri Cisotti din postura de ultim apărător, iar arbitrul Vlad Băban a acordat inițial doar cartonaș galben.



Decizia l-a scos din minți pe Florin Tănase, care a protestat vehement și a fost sancționat, la rândul său, cu cartonaș galben.



Vine amenda? Florin Tănase e bun de plată după meciul cu Slobozia



Conform regulii impuse recent de Gigi Becali, orice avertisment primit pentru proteste se lasă cu o amendă de 10.000 de euro, astfel că mijlocașul FCSB-ului riscă să scoată bani serioși din buzunar.



„Orice cartonaș galben luat pentru proteste înseamnă amendă de 10.000 de euro. Așa am hotărât. Nu discutăm, nu comentăm”, spunea Becali pe 12 noiembrie.



Latifundiarul din Pipera preciza atunci că decizia este o hotărâre a Consiliului de Administrație și nu poate fi contestată.

