Gaz Metan-Chindia 2-2 | "O sa incercam sa evitam retrogradarea"! Dezastru la Gaz Metan! Medias isi schimba obiectivul dupa prima etapa

Gaz Metan Medias a remizat cu Chindia.

Gaz Metan Medias a condus cu 2-0 in meciul de pe teren propriu cu Chindia, dar dupa pauza formatia antrenata de Viorel Moldovan a revenit spectaculos si meciul s-a inchiat la egalitate, 2-2. Antrenorul celor de la Gaz Metan, Edward Iordanescu, a fost trimis de arbitru in tribune, dupa ce a protestat vehement la penalty-ul din care Chinidia a egalat. El nu a oferit declaratii la finalul partidei. Acesta l-a trimis pe secundul sau, Alexandru Radu, care a declarat ca Gaz Metan isi va schimba obiectivul chiar dupa prima etapa.

"Gazul nu isi mai propune play-off-ul din momentul asta, o sa incercam sa evitam retrogradarea pentru ca din cat se pare nu puteam sa jucam fotbal, asta da dovada arbitrajul, ne opreste din drumul spre fotbal.

Probabil ca daca azi era VAR-ul se schimba situatia. Un penalty care din puncul meu de vedere nu a fost, s-a rupt echilibrul in minutul 83, penalty, 2-2, greu sa mai revii. Trebuiau sa mai fie doi eliminati din punctul meu de vedere, dupa cum ati vazut l-a si schimbat pe Franc, jucatorul oaspetilor, l-a bagat si l-a schimbat in secunda urmatoare pentru ca banuiesc ca daca il mai lasa trebuia sa revina cu cartonas rosu. Arbitrajul si-a spus cuvantul in aceasta seara din punctul meu de vedere", a spus Alexandru Radu la finalul partidei.