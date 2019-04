Urmatorul transfer URIAS pregatit de Craiova! Lazio a venit dupa un jucator la derby-ul cu FCSB! Cat cere Craiova

Craiova se pregateste sa se desparta de un nou jucator important.

La fel cum a facut in ultimii ani in care i-a vandut pe Alexandru Baluta sau Alexandru Mitrita, Universitatea Craiova se pregateste sa cedeze un nou jucator pe o suma importanta. Nicusor Bancu este fotbalistul dorit de cei de la Lazio Roma, anunta Fanatik.

Ajuns la 26 de ani, Bancu a devenit titular si in echipa nationala iar cei de la Universitatea Craiova i-au fixat un pret accesibil pentru clubul italian: 3 milioane de euro. O suma mai mica decat cea ceruta in urma cu un an cand Bancu a fost dorit de catre PSV Eindhoven.

Cei de la Lazio au trimis reprezentanti la derby-ul dintre FCSB si Universitatea Craiova pentru a-l urmari pe Bancu. Desi evolutia acestuia nu a fost una pe masura, cei de la Lazio vor continua sa-l urmareasca pana in iarna cand pregatesc o oferta.