Craiova, gata de o noua lovitura: LAZIO vrea un jucator: "Se poate adapta acolo" Pretul fixat de olteni

Dupa ce i-a vandut pe Andrei Ivan, Alex Baluta si Mitrita pe sume importante, Craiova poate da o noua lovitura.

A venit randul lui Nicusor Bancu sa intre in atentia unei echipe importante din Europa. Potrivit unor informatii publicate in presa, Lazio este echipa care il monitorizeaza pe fundasul oltenilor. Echipa lui Simeone Inzaghi a avut scouteri la meciul cu FCSB, iar patronul Mihai Rotaru le-a transmis pretul jucatorului sau: 3 milioane de euro.



Bergodi: Bancu se poate adapta acolo!

Cristiano Bergodi, antrenorul de la Voluntari si fost jucator al lui Lazio, spune ca fundasul roman se poate adapta la jocul din Serie A.

"Da, (n.r. Bancu) se poate adapta (n.. la Lazio). Acolo e Lulic... Ei cauta si din cate am citit se pare ca Bancu e in vederile conducatorilor lui Lazio. Bancu e un jucator foarte bun, imi place, si are caracteristicile care s-ar asemana cu Lulic", a declarat Cristiano Bergodi intr-o conferinta de presa.

"Din ceea ce am vazut, din ceea ce am citit mereu, pentru ca citesc tot timpul presa din Italia si din Romania, e un jucator foarte bun. Cred eu ca poate fi portarul titular pentru echipa nationala, echipa mare. Si chiar daca acum joaca la echipa de tineret, la echipa lui Radoi, in viitor cred ca va fi titular, zic eu, pentru ca e un portar foarte bun. Joaca in Italia... si la o echipa foarte buna, Genoa, unde oricum e presiune", a declarat Bergodi.

Nicusor Bancu are 26 de ani si e cotat la 1,8 milioane de euro. In acest sezon, fundasul stanga a jucat 37 de meciuri in toate competitiile si a marcat 6 goluri. Bancu a devenit anul acesta si om de baza in natioala lui Cosmin Contra.

