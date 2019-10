"U" CRAIOVA - POLI IASI, LIVE 20:30 | Craiova poate fi noul lider al Ligii 1, Iasi nu a mai castigat de 5 meciuri in campionat! Echipele probabile

Comentam si urmarim impreuna "U" Craiova-Poli Iasi pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Universitatea Craiova a castigat etapa trecuta pe teren propriu meciul cu Viitorul, scor 3-1 si a urcat pe locul 2 in clasamentul Ligii 1. Echipa antrenata de Victor Piturca a obtinut a doua victorie consecutiva, dupa ce cu o etapa inainte s-a impus pe terenul celor de la Gaz Metan Medias, scor 3-2. Dupa 11 etape, Craiova a acumulat 22 de puncte si se claseaza pe locul 2 si are cu 2 puncte mai putin decat liderul CFR. Pana in acest moment au marcat 17 goluri si au primit 11. In cazul unei victorii in aceasta seara, oltenii vor trece pe primul loc cel putin pana duminica, cand liderul CFR Cluj va disputa meciul impotriva celor de la Viitorul.

De partea cealalta, Poli Iasi, nu a mai reusit sa castige de 4 meciuri in Liga 1 si se afla pe locul 5 in clasamentul Ligii 1 cu 17 puncte. Etapa trecuta, echipa antrenata de Mihai Teja a remizat scor 1-1 pe teren propriu in fata celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Moldovenii au marcat pana in acest moment 14 goluri si au primit 10. In cazul unei victorii, Iasi poate urca pe locul 4.

Victor Piturca: "Acest meci este destul de complicat!"



Antrenorul celor de la Craiova, Victor Piturca, a declarat ca acest meci este foarte dificil, dar echipa sa este mai valoroasa si ar trebui sa castige.

"Suntem in fata unui joc extrem de important, cu o echipa dificila. Acest meci este destul de complicat pentru ca am urmarit meciurle Iasiului si e o echipa periculoasa. Ma astept la un meci greu. Cei de la Iasi au jucat bine si au pierdut puncte, dar noi suntem echipa mai valoroasa, jucam pe propriul teren si logic ar trebui sa castigam", a declarat Victor Piturca.

Mihai Teja: "Lucrurile se vor imbunatati!"



Antrenorul iesenilor, Mihai Teja, spera ca lucrurile sa se redreseze la echipa si sa revina la forma de la inceputul campionatului.

"Echipa s-a format in doua luni si jumatate. Nu e usor cu 15-16 jucatori noi o sa avem o mentalitate foarte buna si forta psihica. Lucrurile se vor imbunatati insa. Nu trebuie sa gasim alibiuri si sa dam vina pe ghinion pentru ca nu am castigat. Au fost greseli. Trebuie sa antrenam si ghinionul", a declarat Mihai Teja.

Echipele probabile:

"U" Craiova: Pigliacelli-Martic, Kelic, Acka, Vatajelu-Mateiu, Cicaldau, Bancu-Baiaram, Koljic, Mihaila

Poli Iasi: Tarnovanu-gallego, Frasinescu, Diallo, Radu-Mihalache-Platini, Passaglia, Loshaj, Horsia-Cristea