VIITORUL - ASTRA 1-0 // Hagi a facut scandal dupa partida: "Sa se intoarca la el in Turcia! A incitat pe toata lumea!" Ce i-a spus fostul preparator de la FCSB

Viitorul a reusit sa castige duelul cu Astra, insa partida s-a incheiat cu un scandal urias.

Tudor Baluta a marcat unicul gol in duelul dintre Viitorul si Astra, in prelungirile partidei. Gica Hagi a intrat intr-un conflict cu Yuksel Yesilova, asistentul lui Gheorghe Multescu. Hagi a vorbit dupa partida despre incidentul cu fostul preparator fizic de la FCSB.

"Am incercat sa producem fotbal, stiam ca intalnim o echipa foarte buna, si pe faza pozitionala, si pe viteza. Nu am fost in ziua noastra cea mai inspirata. Sunt 3 puncte importante in fata unei echipe foarte bune care nu pierduse pana acum.



Din pacate a fost acel incident din cauza unei persoane, eu m-am dus sa-i cer scuze lui Gigi Multescu. Iar baiatul acela a inceput sa-mi spuna in turca, pe limba lui, ca sunt hot. Sa se duca inapoi in Turcia, sa spuneti cine e acest domn. Eu sunt foarte linistit, el i-a incitat pe toti. El a facut toate acele probleme. Cuvantul pe care l-a folosit este de nivel foarte jos.



Am vorbit in vestiar, de asta am intarziat la interviu. Nu am fost intr-o zi foarte buna. In ultimii 30 de metri suferim, marcam putine goluri pe cat ne creem. La cat am tipat la Baluta... Ma bucur ca a marcat, pentru el si pentru noi. Mai avem multe meciuri, ma bucur ca avem multe alternative. Crestem in fiecare zi.



Hai sa ramanem cu picioarele pe pamant, in momentul de fata e absurd, n-ar fi corect din partea mea sa raspund la o intrebare legata de titlu" a spus Gica Hagi la Digi Sport.