Gica Hagi scoate Viitorul la vanzare si a pus totul la punct! Schema prin care vrea sa transforme clubul si ce clauza vrea sa treaca in contract

Gica Hagi viseaza sa transforme Viitorul intr-o echipa cu pretentii in cupele europene. Pentru asta, clubul are nevoie de bani, iar el stie ca singur nu poate ajunge in punctul de a-si indeplini obiectivele.

Gica Hagi face pasi tot mai apasati catre momentul in care nu va mai fi unicul sef de la Viitorul. Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca "Regele", care a construit Viitorul din nimic, la Ovidiu, planuieste sa vanda o parte din actiunile clubului.

Hagi vrea sa faca din Viitorul o echipa mare, cu pretentii, iar pentru asta are nevoie de forta financiara, pentru ca in acest moment nu isi permite sa ofere salarii mai mari de 5.000 euro pe luna, cat incaseaza cel mai bine platit jucator al formatiei.

Astfel, scrie cotidianul Gazeta Sporturilor, Hagi vrea sa vanda pachete de cate 10% din actiunile clubului si si-a declarat disponibilitatea de a negocia cu potentiali parteneri.

Pe de alta parte, mai scrie sursa citata, indiferent de cat de mare va fi "felia" potentialilor parteneri, el doreste sa puna o clauza prin care el va ramane managerul clubului, cu putere totala asupra problemelor tehnice.

"Eu sunt angajatul Viitorului doar fictiv, ca nu iau niciun ban acasa. Nici bonurile de benzina nu le decontez la club! Daca o sa existe profit, poate voi castiga si eu", a spus el.

In acest moment, Viitorul are peste 100 de angajati, dupa ce in 2012 avea doar 34.

11.8 milioane euro au fost veniturile clubului in 2017

3.5 milioane euro a realizat Viitorul profit anul trecut