VIITORUL - ASTRA 1-0 | Hagi, ELIMINAT dupa ce a sarit la bataie cu staff-ul adversarilor: "Ce am facut?" FOTO

Gica Hagi este eliminat pentru a doua oara in acest sezon.

Viitorul s-a impus in fata Astrei cu 1-0, in urma unui gol marcat de Fernandez in prelungiri. Giurgiuvenii aveau doi oameni in minus pe teren in acel moment, Erico fiind eliminat in minutul 30, iar un altul accidentat dupa ce Multescu apucase sa efectueze toate schimbarile.

Nervii celor doua tabere au cedat la reusita lui Baluta. Hagi s-a injurat cu secundul lui Multescu, iar amandoi au fost eliminati de catre arbitru. Nu inainte ca cele doua tabere sa se dueleze pentru cateva minute pe marginea terenului.

E prima infrangere a Astrei in acest sezon, care poate pierde locul 2 in aceasta etapa, dupa meciul dintre CFR si Craiova.

Viitorul e pe locul 6 in acest moment, cu 16 puncte.