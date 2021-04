VIDEO Performanta incredibila pentru Tanase! Ce a reusit capitanul FCSB dupa ce a deschis scorul cu Clinceni

Din articol Acestea sunt golurile marcate de Florin Tanase impotriva Academicii Clinceni

Florin Tanase a marcat impotriva Academicii Clinceni si a atins un record impresionant. Este primul jucator care a marcat in fiecare editie a playoff-ului.

Tanase a jucat pentru Viitorul Constanta si FCSB in playoff-ul Ligii 1, avand cea mai buna performanta in editia 2015-2016, editia de debut a noului format, cand a marcat 5 goluri. Mai apoi a evoluat in sezoanele 2016-2017( 1 gol), 2017-2018 (11), 2018-2019 (2) si 2019-2020 (1).

Capitanul celor de la FCSB a acuzat dureri la cel mai recent antrenament al ros-albastrilor si nu a putut incheia sesiunea de pregatire, staff-ul medical recomandandu-i sa se opreasca pentru ca problemele sa nu se agraveze.

Acesta a reusit sa se recupereze si a fost titular in echipa FCSB-ului pentru duelul cu Academica Clinceni, reusind o dubla. Tanase e golgheterul campionatului, cu 21 de reusite.

De asemenea, Florin Tanase este primul fotbalist care depaseste borna de 20 de goluri intr-un sezon dupa o pauza de 8 sezoane. Raul Rusescu este ultimul fotbalist care a atins aceasta cifra, in sezonul 2012-2013.

Acestea sunt golurile marcate de Florin Tanase impotriva Academicii Clinceni