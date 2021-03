"Minte cu o seninatate cum n-am vazut la nimeni!" Piturca il face praf pe Rotaru! Ce spune de transferul lui Octavian Popescu la FCSB

Fostul selectioner a pregatit echipa patronata de Rotaru pentru o scurta perioada.

Dupa ce a antrenat-o pe Craiova intre 1 septembrie 2019 si 4 ianuarie 2020, Victor Piturca a facut publice motivele pentru care nu a mai putut continua la olteni. Antrenorul il critica in termeni duri pe Mihai Rotaru, despre care spune ca e un om mincinos, care nu se tine de promisiuni.

"De la Craiova am plecat pentru ca nu puteam face performanta. Rotaru vorbea cu fotbalistii. La Craiova e doar Rotaru, nimeni altcineva nu conteaza. Eu am fost tampit ca m-am dus la Craiova, trebuia sa ma duc din iarna. Am muncit patru luni de zile, dar auzeam vorbe pe la spate. Erau jucatorii obisnuiti cu italienii, veneau la 11 si plecau la 12 si jumatate. Ce era sa fi facut, nu puteam sa las lucrurile asa. Am inteles de la domnul Mihai Rotaru ca eu, in cele patru luni, cat am stat acolo, am facut un lucru bun.

L-am indrumat pe Octavian Popescu sa plece la FCSB. Este o minciuna fara margini. Am vazut declaratia lui Mihai Rotaru. Minte! Minte cu o seninatate, cum n-am vazut la nimeni. La un moment dat mi-a spus, prin octombrie, sa vad un jucator de la echipa a doua, pe care urma sa-l cumpere in vara. A doua zi, i-am spus sa-l cumpere, dar mi-a spus ca nu se grabeste ca vrea un pret mai bun. Apoi, eu l-am luat la echipa mare, unde a stat cam 10 zile. Dupa doua saptamani m-a sunat si Ioan Becali, care mi-a spus ca e jucatorul lui. 'Acolo nu va ramane daca nu-i da Rotaru salariu care trebuie', mi-a spus Giovanni.

I-am spus sa stea linistit cu Rotaru ca se va rezolva. Rotaru voia sa-i dea 1.000 de lei salariu, dar eu din acel moment nu am mai stiut nimic de el. Apoi, au spus ca i l-am recomandat eu lui Giovanni Becali, dar nu a fost adevarat. Dar, el ca sa-si acopere neglijenta, sa dea vina pe mine in fata suporterilor, a spus asta. Dar el e singurul vinovat! A si sanctionat niste oameni din club. El trebuia sa se sanctioneze! Chiar mi-ar placea ca Gigi sa-l vanda cu 30, 50 de milioane de euro. Asa as vrea", a spus Piturca pentru DigiSport.