Steaua pregateste BOMBA! Piturca vrea sa devina manager general: "Vine sigur din vara!" Conditiile fostului selectioner 

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Adrian Bumbescu, fostul fundas al Stelei in anii 80, a vorbit despre o posibila mutare importanta pe care 'militarii' o vor face in vara.

Victor Piturca ar fi dispus sa ocupe functia de manager general al lui CSA Steaua in cazul in care echipa promoveaza in Liga 2, anunta Bumbescu.

"Eu vorbesc tot timpul cu Piti! Mai mereu il prind la alergare prin padure! Eu sunt prieten de familie cu el. De la juniori, de la noua ani!

Am fost si coleg de scoala cu fratele lui, care e de varsta cu mine. Am facut timp de doi ani de zile naveta in fiecare zi pe drum impreuna: Scornicesti-Craiova! Amintiri frumoase si momente bune.

Piti vine din vara sigur daca promoveza! Vine sigur! Va spun eu ca vorbesc in fiecare zi cu el.

Mi-a spus asa: ‘Voi promovati si eu vreau sa va dau o mana de ajutor! Dar in conditiile pe care le pun eu! Vin, dar numai asa!’. Piturca vrea sa vina ca manager general, dar in conditiile pe care le pune el! Cu Piti nu mai merge ca n-am echipament, n-am trei maieuri si nu stiu mai cum", a spus Adrian Bumbescu pentru Fanatik.

CSA Steaua si FCSB 2 se lupta pentru pozitia de lider in Seria 4 a Ligii 3. Diferenta dintre cele doua este de doua puncte, cu 'militarii' pe primul loc, cu 26 de puncte.