Piturca rupe tacerea in cazul transferului lui Tavi Popescu la FCSB: "Rotaru e singurul vinovat!" Salariul HALUCINANT pe care patronul Craiovei voia sa i-l dea jucatorului

Octavian Popescu este unul dintre jucatorii de la FCSB despre care se vorbeste cel mai mult.

Fotbalistul de numai 18 ani a jucat in acest sezon de Liga 1 22 de meciuri si a incris un gol, oferind si 6 pase decisive si este jucatorul cu care Becali spera sa dea lovitura pe piata transferurilor.

A existat o intreaga polemica legata de transferul sau de la Universitatea Craiova la FCSB. Victor Piturca, cel care a fost antrenor la echipa din Banie la scurt timp inainte ca mutarea sa se faca a explicat ce s-a intamplat la acel moment.

"Am inteles de la domnul Mihai Rotaru ca eu in 4 luni cat am fost acolo am facut un lucru bun, ca l-am indrumat pe Octavian Popescu spre FCSB. Asta e o minciuna fara margini. Au aparut niste zvonuri atunci cand am plecat si apoi am vazut declaratia lui Mihai Rotaru. Deci minte! Minte cu o seninatate pe care nu am vazut-o la nimeni.

La un moment dat imi zice, prin luna octombrie, sa merg sa vad un jucator la echipa a doua pentru ca urma ca in vara sa il cumpere sau nu. M-am dus, l-am vazut pe pusti, mi-a placut de el si i-am spus a doua zi 'Nu mai sta! Cumpara-l'. Mi-a zis 'A nu, ca e jucatorul nostru, vreau sa mai tratez'.

La vreo saptamana eu l-am luat la echipa mare, a stat cu echipa mare vreo 7-8-10 zile. Intr-adevar, dupa doua saptamani mi-a dat telefon Giovanni Becali si mi-a spus 'Bai Piti, stii ce Octavian Popescu e jucatorul meu, e semnat cu mine. Acolo nu va ramane daca ii da Rotaru nu stiu cat salariu'.

I-am zis ca o sa rezolvam noi cu Rotaru ca sa ii dea salariul. Rotaru voia sa ii dea salariu 1000 de lei. Eu din momentul ala nu am mai stiut nimic de Octavian Popescu, la doua luni am plecat. Ei au spus ca i l-as fi recomandat eu lui Giovanni Becali. Si daca era asa care era problema? Dar nu s-a intamplat lucrul asta. Chiar nu a fost adevarat, dar ca el sa isi acopere neglijenta, sa dea vina pe mine in fata suporterilor Craiovei a zis ca Piturca a facut. Singurul vinovat e el", a spus Piturca la Digi Sport.