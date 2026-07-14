Argentina s-a calificat în penultimul act după victoria cu 3-1, după prelungiri, în fața Elveției și va înfrunta Anglia miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, pentru un loc în marea finală.

Singurul lucru care îi lipsește lui Lionel Messi

Deși a câștigat aproape tot ce se putea câștiga în fotbal și a devenit cel mai bun marcator și pasator din istoria Campionatului Mondial, Messi nu a întâlnit niciodată Anglia într-un meci oficial la nivel de seniori.

„Evident, să joci împotriva Angliei este ceva special, pentru că este una dintre marile puteri ale fotbalului. Meciurile cu astfel de echipe sunt întotdeauna speciale. Personal, este prima dată când voi juca împotriva lor. Am întâlnit aproape toate naționalele importante, mai puțin Anglia, așa că va fi un meci aparte”, a declarat Lionel Messi.

Publicația GOAL.com consideră că un eventual succes împotriva Angliei „ar completa perfect moștenirea lăsată de căpitanul Argentinei”.

Semifinala dintre Anglia și Argentina se va disputa miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, iar câștigătoarea va întâlni în finală învingătoarea duelului dintre Franța și Spania. Partida poate fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.