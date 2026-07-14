Daniel Paraschiv era considerat de Dan Petrescu ”cel mai bun atacant român”, însă fotbalistul care sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la Rapid nu își mai găsește locul.

Daniel Paraschiv se antrenează separat

Se pare că Daniel Paraschiv nu este inclus în planurile celor de la Real Oviedo, iar spaniolii care au retrogradat în Segunda Division la finalul sezonului trecut nu l-au luat în cantonament pe atacantul român.

Jurnaliștii spanioli au anunțat că fotbalistul român se antrenează separat, în timp ce oficialii lui Real Oviedo îi caută un nou club fotbalistului.

”Daniel Paraschiv se antrenează separat, în timp ce clubul îi caută o nouă echipă”, au scris spaniolii de la La Voz de Asturias.