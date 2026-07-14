VIDEO „Trebuia să joc finala!” Gică Hagi le-a dezvăluit americanilor cea mai frumoasă amintire de la Mondialul din '94

„Trebuia să joc finala!” Gică Hagi le-a dezvăluit americanilor cea mai frumoasă amintire de la Mondialul din &#039;94 CM 2026
SPORT.RO
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Cu doar câteva zile rămase până la finala Cupei Mondiale din 2026, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a publicat un material video inedit cu actualul selecționer al României, Gică Hagi.

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Gica HagiCupa Mondialaamerica
Din articol

Fostul decar al naționalei a vorbit despre regretul eliminării în fața Suediei la turneul final din urmă cu 32 de ani. Reprezentanța diplomatică a promovat acest mesaj pe rețelele de socializare sub umbrela unei campanii online menite să celebreze conexiunile fotbalistice bilaterale, cu puțin timp înaintea finala turneului ce se dispută în SUA.

  • Hagi cm 1994
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Foto: Sport Pictures.
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Nostalgia sfertului de finală de la Pasadena

Rememorând parcursul tricolorilor la competiția organizată pe tărâm nord-american, tehnicianul în vârstă de 61 de ani a subliniat forma sportivă foarte bună pe care o traversa în acea perioadă.

„Amintirea cea mai frumoasă este că, atunci când am plecat, când am pierdut cu Suedia, eram cel mai decisiv jucător de la Campionatul Mondial din America din '94. Însă, trebuia să mai joc semifinala și finala. Așa că, din cauză că am pierdut, de pe locul 1 am ajuns pe locul 3-4. Dar când am fost acolo... da, e o amintire plăcută, pentru că m-am simțit foarte bine, deoarece cred eu că am jucat foarte, foarte bine și am fost decisiv pentru România”, a spus Gică Hagi în clipul postat de americani pe Facebook.

Hagi a revenit pe banca echipei naționale a României recent, fiind numit în funcție la data de 20 aprilie 2026, cu un angajament valabil până la finalul lunii iulie 2030.

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