După o carieră fantastică la Atletico Madrid, Antoine Griezmann se desparte de gruparea spaniolă pentru a semna în Major League Soccer.

Internaționalul francez va deveni oficial jucătorul lui Orlando City în iulie 2026.

Cariera fantastică a lui Antoine Griezmann la Atletico în cifre și numere

EFE prezintă statisticile fotbalistului francez Antoine Griezmann în cele 10 sezoane petrecute la Atletico Madrid, după ce s-a despărţit de club cu o înfrângere cu 1-5 în faţa lui Villarreal.

564 de meciuri disputate în La Liga. Este jucătorul străin cu cele mai multe apariţii în această competiţie de la înfiinţarea turneului în 1928-29 şi al patrulea în clasamentul general, incluzându-i pe spanioli, fiind depăşit doar de Andoni Zubizarreta şi Joaquin Sanchez (622) şi Raul Garcia (609), fostul său coechipier de la Atletico Madrid. Nu a câştigat niciodată campionatul, nici cu Atletico Madrid, nici cu Real Sociedad, nici cu FC Barcelona, cele trei cluburi pentru care a jucat înainte de a se alătura lui Orlando City.

501 meciuri oficiale ale lui Griezmann cu Atletico Madrid îl fac al patrulea jucător cu cele mai multe apariţii în istoria de 123 de ani a clubului, depăşit doar de Koke Resurreccion (740), Jan Oblak (538) şi Adelardo Rodriguez (504).

418 meciuri ca titular pentru Atletico, în 10 sezoane, un procentaj de 83,2%.

349 de meciuri cu Atletico Madrid în La Liga, cu 143 de goluri.

Cele 212 goluri marcate de Griezmann cu Atletico Madrid îl fac cel mai bun marcator al clubului din toate timpurile, depăşind cele 173 de goluri marcate de Luis Aragones, care deţinea recordul din anii 1970.

A generat 178 de puncte pentru Atletico Madrid, fiind un element crucial cu cele 143 de goluri ale sale în La Liga.

101 pase decisive cu Atletico Madrid, în toate competiţiile.

98 de meciuri jucate pentru Atletico în Liga Campionilor, inclusiv o finală în 2016, marcând 40 de goluri. Este cel mai bun marcator al clubului din toate timpurile în această competiţie, scrie Agerpres.

64 dintre victoriile lui Atletico au început cu un gol marcat de Griezmann.

38 de meciuri în Cupa Spaniei pentru echipa roşie-albă, cu 21 de goluri şi o finală pierdută, pe 18 aprilie împotriva lui Real Sociedad pe stadionul La Cartuja.

32 de goluri în sezonul 2015-2016 reprezintă cel mai bun bilanţ al lui Griezmann la Atletico Madrid într-un sezon.

A jucat 10 sezoane la Atletico Madrid, în două perioade: una din 2014-2015 până în 2018-2019 şi o alta din 2021-2022 până în 2025-2026. Între timp, a jucat doi ani la FC Barcelona.

8 meciuri în Europa League, cu 6 goluri şi un titlu, în 2018 împotriva lui Marseille la Lyon, cu două goluri marcate de el.

În 7 din cele 10 sezoane petrecute la club, Griezmann a fost golgheterul echipei: 25 de goluri în 54 de meciuri în 2014-15; 32 în 54 în 2015-16; 26 în 53 în 2016-17; 29 în 49 în 2017-18, 21 în 48 în 2018-19, 16 în 2022-23 şi 24 în 2023-24.

5 finale disputate cu Atletico, câştigând trei şi pierzând două, inclusiv finala Ligii Campionilor din 2016 de pe San Siro, pe care a pierdut-o la lovituri de departajare împotriva lui Real Madrid.

4 meciuri cu Atletico în Supercupa Spaniei, pe care a câştigat-o în 2014.

3 meciuri în Cupa Mondială a Cluburilor, cu 1 gol, vara trecută în Statele Unite.

3 trofee cu Atletico Madrid: Supercupa Spaniei din 2014, Europa League din 2018 şi Supercupa Europei din 2018.

De 2 ori Balonul de Bronz când juca pentru Atletico Madrid, în 2016 şi 2018.

1 meci din Supercupa Europei, la Tallinn, împotriva lui Real Madrid, încheiat cu o victorie în prelungiri.