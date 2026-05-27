”Câinii” au reușit să se califice la barajul pentru Conference League după ce au obținut locul patru în sezonul regulat. În contextul în care Universitatea Craiova a câștigat eventul, locul de Europa League a fost ”cedat” vicecampioanei U Cluj, iar CFR Cluj s-a calificat direct în preliminariile Conference League.

Înainte de cel mai important meci al sezonului, Dinamo a rezolvat deja primele mutări pentru următoarea stagiune competițională. Ianis Doană (18 ani, mijlocaș ofensiv) și Adriano Manole (19 ani, atacant) vor fi noii jucători ai lui Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, se arată încântat de noile achiziții, mai ales că ”roș-albii” își vor păstra strategia cu jucători tineri.

Andrei Nicolescu: ”Ianis Doană va fi jucătorul nostru”

„Din 30 iunie, Ianis Doană va fi jucătorul nostru. Dinamo își propune să-și construiască viitorul cu jucători tineri, de mare perspectivă. Așa am făcut și anul trecut, așa facem și anul acesta. Am semnat niște jucători care poate nu vor avea un impact imediat la Dinamo, dar, cu siguranță, într-un an sau doi vor reprezenta repere importante pentru club.

Este și cazul lui Ianis Doană, dar și al lui Adriano Manole. Sunt jucători de perspectivă, însă nu cu impact imediat, adică nu au făcut parte din campania de transferuri din acest an. Ei țin de modul general în care Dinamo vede construcția clubului.

Ianis era monitorizat încă de la Reșița, de aproximativ un an și jumătate. A apărut o oportunitate și am profitat de ea. Este o situație care nu necesită prea multe detalii. Așa se întâmplă în această lume. Fiecare club încearcă să obțină cât mai mult de la jucătorii de mare perspectivă”, a spus Nicolescu, la fanatik.ro.

Pentru Dinamo, ultima participare în cupele europene a fost în sezonul 2017-2018, când a fost eliminată din preliminariile Europa League de Athletic Bilbao (1-1, 3-0).

Steliano Filip mizează pe Dinamo în finala barajului

La finalul partidei, Sport.ro l-a contactat pe Steliano Filip, fost căpitan al lui Dinamo, pentru un pronostic înainte de posibilul derby Dinamo – FCSB din finala barajului pentru cupele europene

Fundașul lateral nu a ezitat și a spus clar că mizează pe fosta sa echipă. Finala barajului este programată vineri, 29 mai, de la ora 20:30.

„Sper ca Dinamo să câștige. Pronostic? Scor 2-1”, a declarat Steliano Filip pentru Sport.ro.