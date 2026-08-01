VIDEO EXCLUSIV Un dinamovist, reacție dură după eliminarea FCSB din Europa: „Nu poți să ai pretenții”

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SPORT.RO
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Parcursul european al FCSB s-a oprit prematur în Letonia, după un eșec usturător cu FK Auda (7-3 la general).

TAGS:
FCSBConference Leaguefk auda
Din articol

Contraperformanța roș-albaștrilor a atras imediat critici tăioase legate de politica de transferuri a clubului.

Echipa pregătită de Marius Baciu a părăsit Conference League încă din turul al doilea preliminar, fiind învinsă clar pe Stadionul Skonto din Riga. După un prim eșec suferit la București, scor 3-2, roș-albaștrii au cedat cu 4-1 în manșa retur, o înfrângere care a scos la iveală vulnerabilitățile lotului actual.

  • Auda fcsb uefa conference league turul 2 de calificare 30072026 1
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Strategia de achiziții, aspru criticată

Vasile Miriuță a analizat cele două evoluții ale FCSB și a arătat cu degetul spre campania de transferuri a bucureștenilor. Fostul antrenor a subliniat că nivelul competițiilor continentale necesită o cu totul altă abordare pe piața jucătorilor.

„Știți cum stă treaba la FCSB, dar ca să joci în cupele europene trebuie să aduci fotbaliști. Tu nu poți, FCSB, la numele și valoarea echipei, să aduci jucători U21, să te duci în cupele europene și să transferi jucători din liga a treia franceză. Nu poți să ai pretenții să te duci mai departe. Și cu asta am spus tot.

Dacă vrei să faci performanță, trebuie să aduci jucători, dar uitați-vă la echipele românești ce transferuri fac. FCSB s-a făcut de râs... să te bată echipa aia din Letonia sau Lituania... că nici nu știu de unde e.

Știm cu toții acolo cine, ce și cum...”, a spus Vasile Miriuță la VOYO SPORT 1.

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