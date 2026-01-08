CFR Cluj a anunțat, într-un comunicat dat publicităţii joi, că discută cu Ciprian Deac pentru ca emblematicul fotbalist să rămână la club ca membru al staffului administrativ.

CFR Cluj, decizie majoră în cazul lui Ciprian Deac

Anunţul a venit în contextul în care CFR Cluj a plecat la 4 ianuarie în cantonamentul de la Oliva Nova, din Spania, iar Daniel Pancu a decis să lase acasă doi jucători de bază ai echipei: Ciprian Deac şi Damjan Djokovic.

„O decizie punctuală, de natură tehnică, nu va anula niciodată performanţele şi importanţa unui sportiv.

Puţini jucători se nasc ca el, şi puţini ajung să cunoască exact ce înseamnă o carieră sportivă demnă. A muncit fără încetare, şi-a depăşit orice limită, chiar şi când jocul a presupus, inevitabil, şi accidentări, şi a fost mereu dispus să ajute. Şi nu a fost un efort în zadar: Ciprian Deac e jucătorul alături de care am cucerit nu mai puţin de 14 trofee, sportivul care a bifat peste 500 de meciuri în tricoul echipei noastre şi profesionistul care a influenţat nenumăraţi tineri să meargă pe acest drum.

CFR Cluj: „Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi”

O muncă pentru care îi vom fi mereu recunoscători, şi nu doar prin vorbe. Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi, atât cât el îşi va dori asta, şi purtăm deja discuţii cu el pentru a-şi continua povestea alb-vişinie din postura de membru al staff-ului administrativ. Indiferent de poziţia pe care o va ocupa în cadrul clubului nostru, numele său va avea mereu o rezonanţă unică, pentru că a muncit neîncetat să ajungă aici”, a precizat CFR Cluj, conform News.ro.

În total, Deac a strâns 505 meciuri pentru ardeleni în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 90 de ori și, pe deasupra, a oferit și 118 pase decisive.

