„Stejarii” vor intra într-un stagiu centralizat la INSEP Paris, una dintre cele mai moderne baze de pregătire din Europa, înaintea debutului oficial din competiția continentală.



România va disputa primul meci din Campionatul European pe 8 februarie, în deplasare, cu Germania. Până atunci, jucătorii care evoluează în campionatul intern se vor reuni pe 9 ianuarie și vor efectua un cantonament intens în Franța, în perioada 9–22 ianuarie. După revenirea în țară, urmează o săptămână de pregătire la cluburi, apoi reunirea la București pentru startul competiției



Pentru stagiul de la Paris, selecționerul David Gerard a convocat 34 de jucători, dintre care 18 înaintași și 16 jucători de treisferturi.



33 dintre aceștia evoluează în Liga de Rugby Kaufland, la care se adaugă tânărul Antonio Mitrea, legitimat la Stade Aurillacois, în Franța, deja cu trei selecții la echipa națională.



Lotul României pentru stagiul de la INSEP Paris



Linia I:

Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Eduard Matei (SCM USV Timișoara), Cosmin Manole (CS Dinamo), Vasile Balan (CSA Steaua), Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), Florian Ciocoiu (CSA Steaua), Sergiu Puescu (CS Dinamo)



Linia a II-a:

Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), Matthew Tweddle (CSA Steaua), Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara), David Trăușan (SCM USV Timișoara)



Linia a III-a:

Dragoș Ser (SCM USV Timișoara), Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), Cristi Boboc (CSA Steaua), Eduard Cioroabă (CS Dinamo), Etienne Terblanche (CS Dinamo)



Mijlocași la grămadă:

Toma Mîrzac (CSM Știința Baia Mare), Rareș Mîrzac (CS Rapid), Alin Conache (CSA Steaua)



Mijlocași la deschidere:

Daniel Jipa (CS Rapid), Ștefan Cojocariu (CS Rapid), Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs)



Aripi:

Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), Toni Maftei (CSU ELBI Cluj), Tiqe Iliesa (SCM USV Timișoara), Mihai Lămboiu (CSM Știința Baia Mare)



Centri:

Dylan Schwartz (CS Dinamo), Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Cristian Bumbac (CS Rapid)



Fundași:

Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare), Ovidiu Neagu (SCM USV Timișoara)



Antrenor principal: David Gerard



România va debuta pe 8 februarie, în deplasare, cu Germania. Pe 15 februarie, „Stejarii” vor juca pe teren propriu cu Belgia, iar pe 22 februarie vor întâlni Portugalia, în deplasare. Semifinalele sunt programate pe 7–8 martie, iar finala și meciurile de clasament se vor disputa pe 15 martie, la Madrid.

