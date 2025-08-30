Denis Ciobotariu și Alexandru Dobre au adus trei puncte importante pentru echipa lui Costel Gâlcă, având în vedere că Rapid a întâlnit în această etapă echipa de pe locul trei.



Giuleștenii ajung la 18 puncte după opt etape și par să-și fi depuns candidatura pentru titlu în Superligă. Lider rămâne Universitatea Craiova, de care Rapid s-a apropiat la un singur punct.



Victor Angelescu: ”Sperăm să reușim până pe 8”



După această partidă, fanii Rapidului au primit o veste importantă din partea conducerii. Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a anunțat noi transferuri la echipă.



Șefii echipei din Giulești speră să rezolve mutările până pe data de 8 septembrie, atunci când se va închide perioada de mercato din Superligă.



„(n.r. Mai vin jucători la Rapid?) Noi ne dorim să mai vină jucători. Sperăm ca până pe 8 să reuşim. Nu pot să vă spun, pentru că suntem în negocieri şi cu străini, şi cu jucători pe care îi cunoaşteţi. O să vedem cum decurge totul”, a spus Angelescu, la PrimaSport.



Neînvinsă în Superliga României, Rapid se pregătește, în etapa următoare, pentru un test dificil. Se va deplasa pe terenul celor de la Universitatea Cluj.



De partea cealaltă, UTA Arad a suferit prima înfrângere din acest sezon, dar rămâne, temporar, pe locul trei, cu 13 puncte. În runda următoare, echipa lui Adrian Mihalcea primește vizita lui FC Argeș.

