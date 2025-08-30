Denis Ciobotariu și Alexandru Dobre au adus trei puncte importante pentru echipa lui Costel Gâlcă, având în vedere că Rapid a întâlnit în această etapă echipa de pe locul trei.



Giuleștenii ajung la 18 puncte după opt etape și par să-și fi depuns candidatura pentru titlu în Superligă. Lider rămâne Universitatea Craiova, de care Rapid s-a apropiat la un singur punct.



Basarab Panduru, fostul mare internațional, s-a arătat impresionat de Alexandru Dobre după victoria Rapidului. Acesta crede că jucătorul de la Rapid, care a primit și banderola de căpitan din partea lui Costel Gâlcă, ar trebui să primească o șansă din partea lui Mircea Lucescu în următoarea acțiune a echipei naționale.



Basarab Panduru: ”Dobre e ceva spectaculos”



Evoluțiile bune din ultima perioadă i-au adus lui Dobre convocarea pentru meciurile cu Canada și Cipru. Andrei Borza este celălalt jucător de la Rapid care va fi prezent la lotul național.



„Dobre devine mai interesant pe zi ce trece. A fost convocat la echipa națională, îl văd să joace titular cel puțin la meciul cu Canada. Dacă trebuie să-l vezi la un meci, ăla ar fi. În momentul ăsta este un om interesant.



El este un om pentru care te duci la stadion, cumperi un tricou, aștepți să facă o cursă, să facă ceva. E ceva spectaculos în Dobre în momentul ăsta, deci atenție la el. Pare un tip foarte serios, face totul cu maximum de seriozitate.



În locul lui Man e greu, Man e și el greu, dar să vedem. Măcar cu Canada cred că ar trebui să-l vezi pe Dobre, să vezi ce poate, iar în meciul cu Cipru să joci cu Man, iar pe el să-l bagi”, a spus Panduru, la Prima Sport.



După reușita din meciul cu UTA Arad, Alexandru Dobre a ajuns la patru goluri marcate în opt partide pentru Rapid.



Rapid, locul doi în Superligă



Neînvinsă în Superliga României, Rapid se pregătește, în etapa următoare, pentru un test dificil. Se va deplasa pe terenul celor de la Universitatea Cluj.



De partea cealaltă, UTA Arad a suferit prima înfrângere din acest sezon, dar rămâne, temporar, pe locul trei, cu 13 puncte. În runda următoare, echipa lui Adrian Mihalcea primește vizita lui FC Argeș.

