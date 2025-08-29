Cum a explicat Costel Gâlcă schimbarea din primul „11”: „A ajutat mult”

Rapid s-a impus cu 2-0 în fața lui UTA, într-un meci din runda a opta a Superligii. Partida a putut fi urmărită pe site-ul Sport.ro.

Giuleștenii au deschis scorul prin Denis Ciobotariu în minutul 13, în urma unei lovituri de colț executate perfect de Petrila.

Rapidul a continuat să preseze și au reușit și golul de 2-0, în urma unei reluări din prima a lui Alex Dobre la centrarea excelentă a lui Andrei Borza.

În partea a doua, UTA a încercat să micșoreze avantajul creat în prima parte de trupa lui Gâlcă, dar „alb-vișinii” nu au oferit emoții în apărare.

Costel Gâlcă a fost mulțumit de jocul prestat de echipa sa, mai ales în prima parte.

Antrenorul Rapidului a explicat motivul pentru care a decis să îl scoată din poartă pe Stolz și să îl itroducă în primul „11” pe Aioani.

„Trebuie să îi felicit pe băieți pentru că au făcut o primă repriză extraordinară, chiar și a doua parte, chiar dacă nu a fost aceeași intensitate.

Am spus că jucătorii care intră trebuie să aducă un plus echipei, Aioani a ajutat mult pe linia de fund, la construcție.

La mine nu s-a văzut dacă a fost penalty, dar el (n.r. Petrila) a zis că l-a împins.

Avem mult de lucrat întotdeauna, dar important este să menținem acest echilibru defensiv, pentru că ne ajută mult.

(n.r. I-a împins astăzi pe Borza și Dobre convocarea la națională?) Eu ce am văzut, am văzut o atitudine foarte bună la toată echipa, dar să reprezinți echipa națională este foarte important, iar ei trebui să se integreze în lotul naționalei.

Am spus că este benefic pentru echipele românești dacă se califică, aș fi vrut cât mai multe și sper ca noi să profităm de acest fapt”, a declarat Costel Gâlcă în finalul partidei cu UTA.

Rapid rămâne pe poziția a doua, dar se apropie la doar un punct de liderul U. Craiova, în timp ce UTA a suferit prima înfrângere din acest sezon și cel mai probabil va pierde poziția a treia.

