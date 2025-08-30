Denis Ciobotariu și Alexandru Dobre au adus trei puncte importante pentru echipa lui Costel Gâlcă, având în vedere că Rapid a întâlnit în această etapă echipa de pe locul trei.



Giuleștenii ajung la 18 puncte după opt etape și par să-și fi depuns candidatura pentru titlu în Superligă. Lider rămâne Universitatea Craiova, de care Rapid s-a apropiat la un singur punct.



Marian Iancu: ”Să vorbim și despre minusuri”



Rapidist convins, Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a urmărit partida și a identificat câteva ”minusuri” în echipa lui Costel Gâlcă.



"Rapid continuă pe drumul campioanelor, învingând UTA Arad și astfel reușind să-și consolideze media de puncte pe meci, ridicând-o la 2.25. Este bine. Acum să vorbim și de minusurile care ne pot derapa parcursul, campionatul fiind unul de anduranță.



Nu avem soluții peste Braun, nu avem soluție la Borza, la Keita, nu avem nr.10 și în fine, ne mai trebuie un marcator nr. 9, din Koljic și Baroane dacă faci unul. Baronul nu înscrie de patru meciuri. Încă înoată pe teren. Campionatul se va strânge. Nu am învins acasă două contracandidate, FCSB și CFR Cluj pe care le-au cam bătut toate cu care au jucat până acum. Urmează deplasarea la U Cluj și nu va mai fi nimic din ceea ce a fost până acum.



Vom avea niște răspunsuri clare la temerile noastre. Este evident ca avem în fața, valoric, FCSB și Craiova, lângă noi CFR Cluj și pune presiune din spate Dinamo și cel puțin U Cluj. Cam multe. Un nou loc 4-6 la finalul competiției ar fi o mare dezamagire. Sper să fie bine ca să nu fie rău. Pentru ei!", a transmis Marian Iancu, pe Facebook.



Rapid, locul doi în Superligă



Neînvinsă în Superliga României, Rapid se pregătește, în etapa următoare, pentru un test dificil. Se va deplasa pe terenul celor de la Universitatea Cluj.



De partea cealaltă, UTA Arad a suferit prima înfrângere din acest sezon, dar rămâne, temporar, pe locul trei, cu 13 puncte. În runda următoare, echipa lui Adrian Mihalcea primește vizita lui FC Argeș.

