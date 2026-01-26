La Arad, formația dirijată de Costel Gâlcă a reușit să se impună în fața echipei lui Adrian Mihalcea, într-un meci care a contat pentru etapa #23 din sezonul regulat al Superligii României.

Alex Dobre (minutul 43) și Leo Bolgado (minutul 79) au înscris pentru formația din Grant, în timp ce Marius Coman (minutul 19) a făcut-o pentru gazde.

Alex Dobre, întrebat de Moruțan și noile achiziții de la Rapid: ”Sper să facă asta”

După meci, căpitanul giuleștenilor a evidențiat că se aștepta la un meci greu pe terenul celor de la UTA. Dobre i-a felicitat pentru evoluția de la Arad și pe jucătorii transferați în perioada de mercato din această iarnă.

Olimpiu Moruțan (26 de ani) a debutat la Rapid cu o evoluție solidă.

”Ne așteptam la un meci greu. Mă bucur că am reușit să luăm cele trei puncte. E cel mai important în această seară. Ne așteptam să suferim. E bine că am vorbit în vestiar despre acest lucru. Mă bucur că am revenit.



E o victorie care contează, pe un teren greu. Alunecai foarte des. Cum am spus, sunt fericit că eu și colegii mei am reușit să luăm cele trei puncte în această seară.



Final tensionat. Dar, cum am spus, cel mai important e ca la sfârșit să câștigi. Mergem pozitivi acasă, ne pregătim pentru următorul meci. Așteptăm suporterii să vină în număr cât mai mare.



Contează enorm de mult, îi felicit pe această cale. Sper să aibă cât mai multe contribuții bune (n.r. despre noile transferuri).



(n.r. Aveți tot ce vă trebuie să câștigați campionatul?) Cu siguranță , mai avem multe de îmbunătățit. Dar, dacă vom pune lucrurile în practică mai mult, cu siguranță vom fi acolo.



Mă bucur și pentru reușitele individuale. Mă bucur că reușesc să performez și alături de echipa mea. Cel mai important rămâne să ne îndeplinim obiectivele. Golurile sunt un bonus pentru mine.



Le mulțumim suporterilor. Mereu sunt alături de noi. Îi așteptăm acasă!”, a spus Dobre.

