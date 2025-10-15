Victor Angelescu a dezvăluit când va reveni Andrei Borza pe teren: „E în cârje”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Victor Angelescu a vorbit despre situația lui Andrei Borza, care s-a accidentat la echipa națională.

Rapid l-a pierdut pe Borza, titularul de drept al poziției de fundaș stânga de la formația lui Costel Gâlcă.

Jucătorul de 19 ani a fost lovit la unul dintre antrenamentele echipei naționale din acțiunea desfășurată în luna septembrie și a suferit un traumatism la degetul mic al piciorului drept.

Victor Angelescu a oferit detalii legate de situația lui Borza

Accidentarea lui Borza a venit într-o perioadă în care tânărul jucător de la Farul era într-o formă bună.

Victor Angelescu a dezvăluit că fundașul lateral merge în cârje în urma operației și va începe alergările abia peste trei săptămâni.

Cu toate acestea, oficialul Rapidului a dezvăluit că Borza ar putea reveni pe teren până la finalul anului.

„Borza e în cârje. Ar trebui în trei săptămâni să înceapă alergarea. Mai are săptămâna asta până la final, apoi în două săptămâni dacă e totul ok începe alergarea. Eu cred că va fi (n.r. pe teren până în 2026). 

Să sperăm că va prinde nişte meciuri.”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Fundașul lateral de 19 ani a adunat opt partide în acest sezon în tricoul Rapidului și a reușit două pase decisive.

2,5 milioane de euro este cota lui Andrei Borza, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

