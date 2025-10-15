Victor Angelescu a dezvăluit când va reveni Andrei Borza pe teren: „E în cârje”

Rapid l-a pierdut pe Borza, titularul de drept al poziției de fundaș stânga de la formația lui Costel Gâlcă.

Jucătorul de 19 ani a fost lovit la unul dintre antrenamentele echipei naționale din acțiunea desfășurată în luna septembrie și a suferit un traumatism la degetul mic al piciorului drept.



Victor Angelescu a oferit detalii legate de situația lui Borza



Accidentarea lui Borza a venit într-o perioadă în care tânărul jucător de la Farul era într-o formă bună.

Victor Angelescu a dezvăluit că fundașul lateral merge în cârje în urma operației și va începe alergările abia peste trei săptămâni.

Cu toate acestea, oficialul Rapidului a dezvăluit că Borza ar putea reveni pe teren până la finalul anului.