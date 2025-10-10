The Guardian l-a inclus pe Andrei Borza în lista celor mai talentați fundași născuți în 2005. Rapidistul, într-un grup select

Andrei Borza, fundaşul stânga al echipei Rapid Bucureşti, a fost inclus de cotidianul britanic The Guardian pe lista celor mai talentaţi 60 de fotbalişti născuţi în anul 2005.

Fundaşul român, născut pe 12 noiembrie 2005, este prezentat astfel de The Guardian: "Borza nici măcar nu a împlinit 17 ani (în 2022 - n. r.), dar îşi face simţită prezenţa în prima ligă românească pentru echipa condusă de Gheorghe Hagi (Farul - n. r.). Adesea comparat cu un alt fost căpitan al României, Cristian Chivu, datorită abilităţii sale de a juca mingea de pe linia de fund, Borza a început ca atacant, înainte de a trece la mijlocul terenului şi în cele din urmă fundaş stânga, după ce Hagi însuşi a vorbit cu jucătorul despre acest lucru.

Titular la echipele naţionale de tineret, el este descris de antrenorul selecţionatei Under-17 a României, Daniel Mogoşanu, ca fiind 'perfect echipat pentru rolul său pe teren' , înainte de a adăuga: "Are toate calităţile necesare pentru un fundaş stânga. Este un fundaş foarte bun şi urcă în atac cu abilitate. Are o mare capacitate de efort şi o viteză bună, iar controlul mingii este excelent. De asemenea, este un profesionist foarte bun chiar şi la această vârstă fragedă, face tot ce i se cere pe teren şi în afara lui.'"

