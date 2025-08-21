Unde vezi meciul Aberdeen - FCSB live în România

Partida Aberdeen - FCSB din play-off-ul Europa League va fi transmisă exclusiv pe VOYO, platforma de streaming online. Meciul este programat joi seara, 21 august 2024, de la ora 21:45 (ora României), pe stadionul "Pittodrie" din Aberdeen.

Detalii transmisie live:

Platformă: VOYO (streaming online)

VOYO (streaming online) Ora: 21:45

21:45 Data: Joi, 21 august 2024

Joi, 21 august 2024 Stadion: Pittodrie Stadium, Aberdeen (21.000 locuri)

Publicul va avea parte și de o emisiune specială, difuzată înainte și după duelul din Scoția, tot pe VOYO.

Contextul meciului Aberdeen - FCSB

FCSB s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League după ce a trecut de campioana din Kosovo, Drita, cu scorul general de 6-3. Roș-albaștrii au picat în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen, iar prima manșă va avea loc pe "Pittodrie".

Confruntarea va avea o încărcătură uriașă pentru echipa pregătită de Elias Charalambous, mai ales că se anunță un sold-out pe stadionul scoțienilor. Chiar și Sir Alex Ferguson și-a anunțat prezența la meci, conform televiziunilor din Scoția.

Cine este Aberdeen

Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub marile rivale Celtic și Rangers. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).

Informații despre Aberdeen:

Fondat: 1903

1903 Valoarea lotului: 18,7 milioane euro (Transfermarkt)

18,7 milioane euro (Transfermarkt) Cel mai valoros jucător: Topi Keskinen (extremă stânga, 22 ani)

Topi Keskinen (extremă stânga, 22 ani) Ultima performanță: Câștigătoarea Cupei Scoției (primul trofeu după 11 ani)

Câștigătoarea Cupei Scoției (primul trofeu după 11 ani) Palmaresul istoric: Cupa Cupelor (1983), Supercupa Europei (1984), 4 titluri naționale

Clubul scoțian a avut perioada de glorie în anii '80, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, când a cucerit trofeele europene importante.

Echipe probabile Aberdeen - FCSB

Aberdeen (4-2-3-1):

Mitov - Jensen, Dorrington, Milne, Devlin - Shinnie, Nilsen - Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi

FCSB (4-2-3-1):

Târnovanu - Crețu, Ngezana, Popescu, Pantea - Chiricheț, Șut - Miculescu, Tănase, Cisotti - Bîrligea

Atenție: Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan sunt extracomunitari și riscă să nu obțină la timp viza pentru Scoția, așadar ar putea rata partida.

Cotele și predicțiile pentru Aberdeen - FCSB

Pentru meciul tur, gazdele sunt ușor favorite la victorie, cu o cotă de 2.47. Însă la calificare, FCSB este favorită certă, cu o cotă de 1.44.

Cele mai pariate scoruri:

1:1 - cotă 6.50

- cotă 6.50 1:0 pentru Aberdeen - cotă 7.00

- cotă 7.00 Ambele echipe marchează - cotă 1.81

- cotă 1.81 Pauză sau final X - cotă 1.70

Miza financiară uriașă

Calificarea în Europa League aduce un bonus de 4.310.000 de euro doar pentru prezența în grupa extinsă de 36 de echipe. FCSB a câștigat 12.514.000 de euro în sezonul trecut din Europa League, ajungând până în optimile de finală.

Dacă FCSB va fi eliminată de Aberdeen, va retrograda în Conference League, unde premiile sunt mai mici - prima de calificare fiind de 3.170.000 de euro.

Jucătorii urmăriți de scoțieni

Scoțienii au remarcat trei jucători de la FCSB:

Florin Tănase - golgheterul intern cu 4 reușite în acest sezon

- golgheterul intern cu 4 reușite în acest sezon Vlad Chiricheș - veteranul cu experiență la Tottenham și Napoli

- veteranul cu experiență la Tottenham și Napoli Mihai Popescu - fostul jucător legitimat în Scoția la St. Mirren, Hearts și Hamilton

Programul dublei Aberdeen - FCSB

Aberdeen - FCSB: Joi, 21 august, ora 21:45 (Pittodrie Stadium)

Joi, 21 august, ora 21:45 (Pittodrie Stadium) FCSB - Aberdeen: Miercuri, 28 august, ora 21:30 (Arena Națională)

Urmărește live meciul Aberdeen - FCSB pe VOYO și află dacă campioana României va reuși să se califice în grupele Europa League sau va retrograda în Conference League!



