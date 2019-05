EXCLUSIV: Disputat de FCSB si CFR, a ales UNGARIA! Anunt de ultima ora! Unde ajunge pustiul din nationala

Transfer de ultima ora pentru unul dintre pustii disputati de bogatii Romaniei!

Adrian Rus (23 de ani) a semnat cu cea mai bogata echipa din Ungaria, MOL Vidi, conform surselor www.sport.ro! Vidi a luat titlul sezonul trecut, iar acum va termina pe 2, in spatele lui Ferencvaros. Clubul sustinut de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban a jucat in grupele Europa League in acest sezon.

MOL Vidi l-a luat direct de la Academia Puskas, care il imprumutase in Romania in ultimele doua sezoane, la Sepsi.



Rus a fost om de baza in nationala U21 a Romaniei, calificata la Euro. Aproape sigur, va face parte din lotul lui Mirel Radoi la turneul final din Italia si San Marino. In ultimele luni, Rus a fost pe lista de achizitii a FCSB, dar si a CFR-ului.