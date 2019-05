Harlem Gnohere poate da lovitura pe final de sezon! Sansa imensa pentru atacantul de la FCSB! Ce trebuie sa faca in ultimele 3 etape!

Gnohere poate iesi golgheter in Liga 1.

CFR Cluj este foarte aproape de a deveni pentru a doua oara consecutiv campioana Romaniei si de a avea in lot fotbalistul cu cele mai multe goluri in acest sezon. George Tucudean se lupta cu Harlem Gnohere pentru titlul de golgheter in Liga 1.

Atacantul de la CFR Cluj, insa, a acuzat din nou probleme la inima si nu va mai juca in ultimele trei etape din play-off, fiind nevoit sa plece la clinica din Viena pentru investigatii suplimentare sau chiar o noua interventie chirurgicala.

De aceasta situatie poate profita Harlem Gnohere, cel care se afla pe locul doi in clasamentul golgheterilor, la trei goluri in spatele lui Tucudean. Atacantul de la FCSB este singurul care ii poate sufla acest titlu lui Tucudean. Alexandru Mitrita si Elvir Koljic au 14 goluri marcate, insa nu mai pot influenta clasamentul. Mitrita s-a transferat in Statele Unite, la New York City, iar Koljic este grav accidentat si nu va mai juca pana in luna august.

Gnohere are sansa de a termina pe primul loc in clasamentul golgheterilor, daca va reusi sa marcheze de cel putin trei ori in utlimele trei etape din play-off. FCSB va juca cu Craiova (D), Sepsi Sf. Gheorghe (D) si CFR Cluj (A).

Clasament golgheteri:

1. George Tucudean - 18

2. Harlem Gnohere - 15

3-4. Alexandru Mitrita - 14

Elvir Koljic - 14

5-7. Ianis Hagi - 10

Ibrahima Tandia - 10

Mattia Montini - 10

9-10. Florin Tanase - 9

Florinel Coman - 9

George Tucudean are din nou probleme

George Tucudean nu se simte bine nici dupa interventia chirurgicala pe care a suferit-o la Viena. Va reveni in Austria pentru un nou control si o operatie de aceeasi natura cu cea din urma cu o luna, scrie Gazeta Sporturilor.

Panica a inceput in ziua meciului cu Viitorul, cand golgeterul campioanei a simtit ca-i creste din nou pulsul si l-a anuntat pe Dan Petrescu sa-si faca alte planuri cu primul 11.

"Am tinut echipa sa exersam fazele fixe de la capat, cu Costache in locul lui Tucudean", a spus Petrescu, ingrijorat si el de incertitudinea care planeaza in jurul lui Tucudean.

Un oficial din cadrul clubului a dezvaluit ca situatia este mai complicata acum decat a fost prima data.

"Acum e mai rau decat a fost data trecuta. Se simte tot tensionat, e derutat, nu-i e clar ce mai are de facut ca sa scape de problema asta", a explicat o sursa din cadrul clubului pentru GSP.