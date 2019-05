Rednic, gata sa se desparta de Dan Nistor: "Jucatori ca el se gasesc!" BOMBA: jucatorul de la FCSB chemat in Stefan cel Mare

Mircea Rednic ii transmite lui Dan Nistor ca ar fi bine sa ramana la Dinamo, insa nu se va opune unui transfer.

Mai mult, Rednic anunta intariri cu un jucator de la FCSB: Florentin Matei.

"Voi ii faceti bagajele. Sigur, daca are el o oferta... Nu am auzit ca a zis ca vrea sa plece. Sa vedem oferta si vedem apoi, nu discutam acum. Daca el a zis ca e ultima sansa... Niciodata nu am fost impotriva, daca clubul si jucatorul sunt multumiti, ne gandim. Pana acum nu s-a pus problema ca el sa plece. Nu as gasi un jucator ca Nistor, dar jucatori sunt, nu e problema. Dinamo nu trebuie sa stea intr-un jucator. Se gasesc solutii.

O sa gasim si lideri, nu e problema de asta. Cred ca Nistor e destul de inteligent ca sa inteleaga ca e bine si pentru el sa mai ramana un sezon la Dinamo", a spus Mircea Rednic intr-o conferinta.



Dinamo ii vrea pe Radut si Florentin Matei!

Mircea Rednic se gandeste deja la primele doua lovituri pentru sezonul urmator. Mihai Radut si Florentin Matei de la FCSB sunt chemati in Stefan cel Mare.

"Eu nu ma rog de nimeni ca sa vina. Daca Radut si Matei sunt interesati si vor sa vina la Dinamo, bratele sunt deschise. Si alte nume, Fabbrini, Maldini.. toata lumea. Sa nu uite patronul de acolo ca sunt la 9 puncte in spatele nostru, cu o echipa formata in iarna si cu buget mai mic decat al lui.

Mai avem o luna, 7 meciuri, nu avem timp sa ne gandim de transferuri. Ma gandesc la cumparaturi, sa am concurente pe fiecare post si in momentul de fata nu avem. De la portar ssi pana la atacant. Sincer sa fiu nu avem pe niciun post. Sunt multi jucatori care au confirmat si care o sa ramana", a mai spus Rednic.



Rednic: Montini ramane la Dinamo!

Mircea Rednic simte ca a dat lovitura cu italianul Montini si anunta ca Dinamo nu e pregatita sa renunte la atacantul sau.

"Montini nu stiu, nu putem sa vorbim, ma bucur pentru el, vine de departe, a acceptat sa dea probe la noi, a reusit sa se integreze foarte repede. Are 10 goluri deja. Are calitate, e un jucator bun. De plecat, normal ca se vorbeste, dar noi vrem sa facem echipa puternica, sa ne calificam in playoff si apoi sa luptam la campionat", a spus Rednic.