Patronul din Liga 1 care striga NON-STOP ca e furat, acuzat ca PARIA LIVE la meciuri: "Stiau care va fi scorul la pauza si la final!" Dezvaluiri fara precedent

Marian Iancu a fost unul dintre personajele controversate ale fotbalului romanesc.

Fostul finantator al echipei Politehnica Timisoara era renumit pentru modul in care acuza ca echipa sa este furata, dupa fiecare meci. Cu toate astea, chiar el ar fi fost cel care ar fi organizat pariuri live la meciuri, dupa cum a dezvaluit fostul arbitru, Cristi Balaj.

"Persoane din anturajul lui imi povesteau cum isi pregateau discursurile, cat de importanta era imaginea lui. Mie imi era mila de el, arata cum arata, era bolnav...Dar arata cum arata pentru ca manca o tava de snitele la o masa...Insa nu avea scrupule!

Am arbitrat un meci la Timisoara in care un prieten foarte bun de-al meu a venit cu mine si a stat in spatele oficialilor celor din anturajul echipei, din conducerea echipei si jucau live la pariuri. Stiau care va fi scorul la pauza si la final...", a declarat Cristi Balaj pentru Gazeta Sporturilor.

Marian Iancu este inchis la Rahova, dupa ce a fost condamnat la 12 ani de inchisoare in urma cu 4 ani, acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani. Fostul finantator este obligat sa inapoieze statului 150 de milioane de dolari si 18 milioane de euro, alaturi de cei doi complici ai sai, astfel ca magistratii Curtii de Apel au decis sa confiste 7 case si apartamente, 7 terenuri si 3 masini de la cei trei condamnati.