SCANDAL in Liga 1 dupa Sepsi - Voluntari! Greseli mari de arbitraj care pot costa SCUMP! "Unii profita, altii patimesc"

Sepsi - Voluntari s-a incheiat 1-2, dupa niste erori mari de arbitraj.

Soarta meciului dintre Sepsi Sfantu Gheorghe si FC Voluntari putea fi cu totul alta. La 1-0 pentru Sepsi, arbitrul nu a validat un gol, chiar daca mingea trecuse evident de linia portii.

"Unii profita, altii patimesc! Eu nu vreau decat sa ni se dea ce este! Si la golul al doilea al lor, e un jucator al meu tras de tricou. Au fost cateva momente de presiune, noi am fost putin uluiti, azi am pierdut un meci pe care nu trebuia sa-l pierdem si cu aceasta infrangere am intrat intr-o zona periculoasa.", a declarat leo Grozavu, antrenorul lui Sepsi, pentru DigiSport.

Niczuly, unul din jucatorii care au evoluat foarte bine pentru Sepsi a fsot uluit de deciziile luate de catre arbitru si a spus: "E viciere de rezultat, nea fost anulat un gol clar."

Sepsi este pe locul 2 in playout, cu 20 de puncte, la 5 puncte peste zona retrogradarii. Voluntari este chiar sub cei de la Sfantu Gheorghe, cu 18 puncte.