Hagi a promovat un nou pusti in Liga 1! Prima reactie a 'Regelui' dupa infrangerea cu Chindia: "Rezultatul e corect! Cu echipa asta am batut Craiova cu 3-0"

Viitorul a pierdut primul meci de la reluarea campionatului. Dupa ce a trecut de Poli Iasi etapa trecuta, echipa lui Hagi a cedat azi in fata Chindiei.

La Viitorul a debutat Darius Grosu. Fundasul de 18 ani a intrat in minutul 63 al meciului, in locul lui Casap.

Hagi e suparat din cauza rezultatului, insa nu si-a certat jucatorii. 'Regele' spune ca are in continuare incredere in pustii trimisi in teren contra Chindiei. Aproape cu aceeasi echipa, Viitorul a trecut cu 3-0 de Craiova, in singurul amical jucat inaintea revenirii fotbalului.

"Un meci bun, am incercat sa jucam fotbal, sa ne facem jocul nostru. Am incercat sa avem constructie, circulatie, sa avem superioritate in benzi. Cand s-au facut lucrurile bine am avut ocazii. In careu am fost mai putin inspirati. Chindia e bine organizata, aduce multi jucatori in careu, suteaza foarte mult la poarta. N-am blocat suturile, asa au venit si golurile. Asta e! E drept rezultatul. S-a facut o greseala, jocul nostru n-a fost asa elaborat cum a fost cu Iasul, etapa trecuta. Am intalnit o echipa care nu jucase in prima etapa. Eu am dat sanse la fiecare! Am lasat niste jucatori acasa, trebuiau odihniti pentru ca e greu sa joci din 3 in 3 zile dupa un timp asa indelungat. Identitatea noastra inseamna sa dam prioritate tinerilor. Cu aceeasi echipa am batut Craiova cu 3-0 in amical! Mai au mult de munca. Jucatorii nu se nasc mari, devin mari in timp. Cand am luat echipa nu era jos? In viata exista si momente de genul acesta. Niciun meci nu e usor, trebuie sa fim concentrati, determinati", a spus Hagi la Digisport.