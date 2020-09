Vesti bune pentru Dan Petrescu! Ciprian Deac, aproape recuperat dupa accidentarea de la nationala! Cand ar putea sa revina pe teren

Ciprian Deac este tot mai aproape de revenirea pe teren.

Fotbalistul lui CFR Cluj s-a accidentat in meciul echipei nationale cu Austria, din Nations League, si a fost scos de pe teren in minutul 40.

Mijlocasul a fost prins cu piciorul indoit la revenirea pe pamant, astfel ca articulatia a trebuit sa-i suporte toate greutatea corpului. El nu a putut sa paraseasca terenul pe propriile picioare, nemaiputand sa calce cu piciorul drept.

Dupa meci, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, spunea ca este vorba despre o entorsa, o accidentare urata, dar nu foarte grava.

Miercuri seara, oficialul campioanei Romaniei, Marius Bilasco, a oferit noi detalii despre Ciprian Deac. Acesta a spus, potrivit Telekom Sport, ca mijlocasul are sanse sa revina pe teren chiar de la finalul acestei saptamani.

"Sper sa-l vedem cat mai rapid. S-ar putea sa joace in Suedia (n.r. in Europa League), cred ca poate juca. Chiar in urmatorul meci din campionat cred ca poate juca", a declarat Bilasco.

Vineri, de la ora 21:00, CFR Cluj o va infrunta pe Astra Giurgiu in a patra etapa a Ligii 1.

Saptamana viitoare, pe 24 septembrie, campioana Romaniei va juca in turul 3 preliminar al Europa League, acolo unde va da peste castigatoarea duelului dintre Djurgardens (Suedia) si Europa (Gibraltar), favoriti fiind suedezii.