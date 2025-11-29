Lisav Eissat, fotbalistul israelian cu origini românești, care a debutat recent la naționala României sub comanda lui Mircea Lucescu, ar putea ajunge în această iarnă în Superliga României.

Israelienii susțin că Lisav Eissat și-a dat acordul să semneze cu Dinamo

Presa din Israel susține că Lisav Eissat și-a dat deja acordul pentru a o părăsi pe Maccabi Haifa în această iarnă și pentru a semna cu Dinamo. Israelienii susțin că Dinamo pregătește o ofertă pentru internaționalul român în următoarea fereastră de mercato.

Concret, ”Câinii” vor să le propună israelienilor de la Maccabi Haifa ”câteva sute de mii de euro”, urmând ca o parte din drepturile federative ale jucătorului să rămână în posesia clubului din Israel, astfel încât, în cazul unui transfer ulterior, o parte din bani să intre în conturile israelienilor.

În ultimele săptămâni, s-a vehiculat că Eissat s-ar afla și pe lista celor de la FCSB, însă patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a negat aceste zvonuri. Israelienii au scris și despre acest aspect: ”După cum se știe, cu câteva zile în urmă, s-a susținut că fundașul era și pe lista celor de la Steaua București – însă proprietarul, Gigi Becali, a negat informația și a afirmat că nu știe cine este Lisav Eissat”.

Contractul lui Lisav Eissat cu Maccabi Haifa va expira în vara anului 2027.

