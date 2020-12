Craiova si FCSB l-au pierdut pe Dragusin pentru cateva zeci de mii de euro! Rapid va lua 5% din transfer, daca pleaca de la Juventus

Radu Dragusin, fundasul central roman care a debut pentru Juventus in Champions League, intra in ultimele 6 luni de contract cu campioana Italiei.

Florin Manea, agentul lui Radu Dragusin, fundasul central roman de 18 ani, care a debutat aseara in Champions League in tricoul lui Juventus, a vorbit despre potentialul acestuia. Romanul se afla in tratative de prelungire a contractului cu campioana Italiei, dupa ce a fost ratat in urma cu 3 ani de Craiova si FCSB, care nu au vrut sa plateasca in schimbul sau cateva zeci de mii de euro. Manea spune ca tanarul fotbalist a semnat un contract pentru drepturile de imagine cu cel care ii reprezinta pe Cavani si Suarez.

"Radu a mai fost in lot de trei ori la echipa mare a lui Juventus. E o performanta mare pentru un jucator roman sa joace acolo. A fost felicitat de multa lume, dar nu vrea sa vorbeasca foarte mult, pentru ca suntem in timpul renegocierilor. Lui i se termina contractul in vara lui 2021, in ianuarie poate sa semneze cu oricine. Se simte foarte bine la Torino, dar deocamdata nu se stie ce va face. Eu trebuie sa ii gasesc o echipa unde sa joace constant si sa poata creste ca fotbalist. Nu stiu daca poate juca foarte mult la Juventus la 18 ani, dar vom cantari cu atentie situatia lui. Suntem in negocieri cu Juve. E o performanta sa joci la 18 ani cu o asemenea echipa in Champions League, nu la Genoa, nu la Parma, nu la Cosenza...

L-au vrut multe echipe, printre care PSG, Tottenham si Chelsea. Eu am fost sunat de catre parintii lui, mi-au zis ca au un copil foarte bun. Dar iti dai seama de cate ori auzisem treaba asta... S-a dus fratele meu, Costin, sa il vada la meciurile de juniori, pentru ca eu eram in Anglia. M-a sunat frate-miu si mi-a zis 'Florine, e top!'. I-am sunat pe cei de la Juventus, cu care eram prieten de foarte mult timp, si a doua zi am avut invitatia sa vina la probe, in decembrie 2017. La o ora dupa ce a terminat proba de joc, m-au sunat si au zis sa nu il mai trimit nicaieri, ca il iau ei. Problema era ca el implinea 16 ani, la o luna dupa ce se termina perioada de transferuri, asa ca a trebuit sa asteptam pana in vara lui 2018 pentru transfer. La trei ani dupa ce a dat proba a ajuns sa joace la echipa mare a lui Juventus.

Eu de cand l-am vazut prima oara am spus ca poate deveni capitanul echipei nationale a Romaniei si cred va fi multi ani de acum inainte. Totul depinde de el si de sansele care i se ofera. Gandeste-te ca Academia lui Juventus are arie de selectie in toata lumea, aduc brazilieni, spanioli, africani, asa ca inseamna ceva sa il promoveze pe el la echipa mare. Are niste teluri mari si e normal ce i se intampla acum, tinand cont de unde vrea sa ajunga. Intelege ce trebuie sa faca si ce sacrificii necesita planul lui, asa ca ma face sa cred ca va fi unul dintre marii fotbalisti romani din urmatorii ani. A pus Morata o poza cu el pe Instagram, il felicita. Altii ar fi avut 200 de poze cu Cristiano Ronaldo pe retele de socializare, dar el isi vede de treaba, nu e genul asta. E un mediu bun pentru el, sa se poata antrena cu niste jucatori super-profesionisti cum sunt Ronaldo, Bonucci, Chiellini, Buffon, Morata... Chiar si in timpul meciului l-au protejat, apoi l-au felicitat si imbratisat la finalul partidei. Acum trei ani ii vedea pe fotbalistii astia mari la televizor, juca cu ProSport si Electromagnetica. Acum sta cu ei la masa, merge cu ei la antrenament, in cantonament, a si jucat cu ei.

A muncit extraordinar de mult si e un copil cu o mare modestie si cu un mare bun-simt. Continua si scoala la Torino, vrea sa se mute in ultimele 6 luni cu liceul in tara ca sa poata da Bacalaureatul. Ii trebuie Bac-ul, pentru ca vrea sa faca studii superioare. Fotbalul e prima optiune, dar gasim o solutie pentru el. E din familie de sportivi, tatal lui este Dan Dragusin, fostul campion la volei cu Dinamo, iar mama sa este Svetlana Simion, fost campioana la baschet cu 'U' Cluj. Mama lui si sora lui s-au mutat in Italia, am luat apartament la Torino. Are semnat un contract pentru drepturile de imagine cu Pablo Bentancourt, cel care ii reprezinta pe Cavani, Suarez, Torreira, Valverde...

El a costat 260.000 de euro, nu mai exista nicio suma de plata pentru debut asa cum s-a scris in presa. Academia Regal Sport si continuatoarea sa, Centrul de Performanta Rapid, nu trebuie sa mai primeasca niciun ban de la Juventus. O sa mai ia Rapidul, in cazul in care se transfera in alta parte, 5% din suma de transfer ca taxa de solidaritate. In cazul in care nu ramane la Juventus, costul e de doar 270.000 de euro, grila de formare, adica aproape cat au platit torinezii pe el la 16 ani. Cu Juventus negociem de un an de zile. Am primit numeroase oferte de imbunatatire a salariului. Radu nu este orientat spre bani, deci nu e doar chestia de bani. El are un salariu de 3.500 de euro pe luna si ne-au sunat sa ii faca 6.000, sa ii faca 10.000... A jucat aseara in Champions League cu 3.500 de euro salariu. Nu e o chestie de bani, dar poti sa vezi cat de mult il apreciaza vazand cat e dispus clubul sa il plateacsa. Daca are valoare de echipa mare a lui Juve, atunci cred ca poate avea salariu si 1 milion de euro, cat are un jucator de prima echipa la ei, asta e cel mai mic salariu. Nu avem 20 de jucatori la nivelul asta si eu trebuie sa am grija de el, sa il protejez si sa ii protejez interesele.

Nu stiu daca l-a ajutat foarte mult ca a debutat la nationala de tineret. Crezi ca Juventus se uita la nationala noastra de tineret, ca sa vada cine debuteaza? Conteaza ce face la antrenament, cum se pregateste, atitudinea, talentul. Asa, trebuia sa joace Ghita si Pascanu la Juventus, ca sunt oameni de baza la U21. Poate ca ajuta sa fii la nationala Romaniei, dar nu e o chestiune decisiva. In mod normal, un jucator care joaca la Juventus, trebuia sa joace la nationala mare la noi. El are doar un meci la U21. Si ala pentru ca l-a vazut Mutu si i-a placut de el. E adevarat ca e foarte tanar, dar asta e o problema doar pentru noi.

Il debuteaza Juventus in Champions League si el nu are cinci meciuri la nationala de tineret! Nu cred ca suntem fricosi, ci sunt multi care nu se pricep. Cand l-am dus in Italia, era un scouter de la FCSB, nu dau nume. Imi zicea 'Domne, ce o fi vazut Juventus la Dragusin asta? Ca eu am trei mai buni ca el!'. L-am sunat acum si i-am zis 'Da-mi-i mie sa ii semnez pe aia trei! Unde sunt, daca sunt mai buni ca asta?'. 'Domne, cred ca m-am inselat'. La un jucator trebuie sa vezi potentialul, nu doar ce poate in prezent. Craiova nu a vrut sa dea 50.000 de euro pe el, FCSB-ul la fel, vorbeau sa dea cateva zeci de mii. Si a venit Juventus si a dat 260.000 de euro", a spus Florin Manea pentru Sport.ro.