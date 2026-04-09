Stadionul „Ion Oblemenco” urmează să treacă printr-o modernizare importantă, după ce primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat schimbarea sistemului de nocturnă al arenei.

În acest moment, Universitatea Craiova ocupă locul 2 în SuperLiga, la egalitate de puncte cu liderul U Cluj, ambele cu câte 36. În play-off se mai află Rapid București, cu 31 de puncte, CFR Cluj cu 30, FC Argeș cu 29 și Dinamo București cu 27.

Anunțul privind investiția a fost făcut de Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

Primarul a explicat că proiectul face parte din planul de buget al orașului pentru anul 2026 și vizează mai multe investiții în infrastructura urbană și sportivă.

„Astăzi va fi pus în dezbatere publică proiectul de buget pe anul 2026. Craiova își permite să ducă mai departe proiectele și să înceapă altele noi. Investițiile prinse anul acesta se referă la mai multe obiective necesare dezvoltării orașului, iar printre ele se regăsește și schimbarea nocturnei pe stadionul Ion Oblemenco”, a transmis edilul.

Stadionul „Ion Oblemenco” a fost inaugurat în 2017 și are o capacitate de peste 30.000 de locuri.