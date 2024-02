Gică Craioveanu a dat verdictul despre fuziunea CS Universitatea - FC U Craiova venită în an electoral!

După ce Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a lansat în acest an electoral varianta-șoc a unei fuziuni între CS Universitatea și FC U, Gică Craioveanu a explicat cam care sunt șansele să se și întâmple așa ceva.

”Nu văd sub nicio formă posibilă unificarea Craiovelor! Sunt doi patroni foarte orgolioși! E vorba și de publicul Universității, iar Peluza Nord n-o să accepte niciodată această unire. Noi avem trecutul și istoria.

Cred că așa ar trebui continuat (n.r. - cu două echipe). Spun asta pentru că: două echipe are și Roma, trei sunt la Madrid, Barcelona are două, Clujul are două. În București sunt două sute (n.r - râde)!

Nu văd nicio compatibilitate pentru că sunt doi patroni orgolioși! În primul rând, ar trebui întrebați suporterii pentru că noi, în calitate de jucători, am trăit prin oameni”, a spus Gheorghe Craioveanu, fostul mare atacant al Universității Craiova, pentru iAMsport.ro.

Ce a spus Lia Olguța Vasilescu la Digi24

”Eu mi-aș dori foarte mult să fie o singură echipă la Craiova. Vă spun foarte sincer, dar asperitățile sunt încă.... Mai e de lucrat la un astfel de proiect.

Dar e păcat să avem două echipe în Liga 1, bunicele amândouă, când am putea să avem una foarte bună cu care să ne batem la titlu în fiecare an.

Nici suporterii nu vor toți, nici patronii nu vor. E o situație complicată! Eu mi-aș fi dorit să fie o echipă. Continuatoarea palmaresului, care să atragă suporteri la stadion”, a spus primarul Craiovei zilele trecute, la Digi24.