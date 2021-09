Veste cumplită pentru Florin Tănase! Căpitanul vicecampioanei a primit verdictul. Cât va lipsi de pe teren

Florin Tănase a suferit o accidentare gravă în timpul meiciului dintre CFR Cluj și FCSB, scor 4-1.

Fotbalistul convocat de Mirel Rădoi la națională pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial a fost nevoit să părăsească lotul tricolorilor din cauza durerilor pe care le-a resimțit în urma accidentării la ligamente.

„Am multe probleme pe cap. Am avut un joc amical cu Astra, au intrat și cei doi nou-veniți, am încercat să îi menajăm, nu i-am ținut tot jocul, dar în măsura în care am putut. Avem 10 jucători la națională.

Diagnosticul nu e liniștitor, ca prognoză e în jur de două luni de zile.

Sunt ligamentele un pic afectate, asta e problema. Inițial a vrut să forțeze, a considerat că poate, dar și-a dorit pentru echipă, e căpitanul. A intervenit staff-ul, au constatat, piciorul a fost imobilizat, am plecat de la ideea că își dorea foarte mult să încerce și în repriza a doua.

Nu e vorba de piciorul în prag, a fost o decizie luată cu el și staff-ul medical. Sperietura a fost foarte mare”, a spus Edi Iordănescu, la Digi Sport.

Meciurile tricolorilor, LIVE pe PRO TV și www.sport.ro

• 2 septembrie: Islanda – ROMÂNIA, ora 21:45 – Laugardalsvollur (Reykjavik)

• 5 septembrie: ROMÂNIA – Liechtenstein, ora 21:45 – Arena Națională (București)

• 8 septembrie: Macedonia de Nord – ROMÂNIA, ora 21:45 – Tose Proeski Arena (Skopje)