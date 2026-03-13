Inter se află pe primul loc în clasament cu 67 de puncte. ”Nerazzurrii” au bifat 22 de victorii, un rezultat de egalitate și cinci eșecuri în 28 de etape.

În ultima rundă, Inter a pierdut pe San Siro derby-ul cu AC Milan, scor 0-1. Pervis Estupinan și-a trecut în cont unicul gol al confruntării, în minutul 35.

Decizie de ultimă oră luată de Chivu la Inter. Anunțul italienilor: ”Nu s-a mai întâmplat niciodată până acum”

Presa din Italia a anunțat că Inter nu va susține nicio conferință de presă înaintea partidei cu Atalanta din etapa cu numărul 29 din Serie A.

”Nu s-a mai întâmplat niciodată ca echipa și antrenorul să decidă să nu comunice la sfârșitul unei săptămâni lipsite de meciuri”, a scris Gazzetta dello Sport, potrivit fcinter1908.it.

”Evident, după derby-ul de duminica trecută care a redeschis parțial lupta la titlu, Inter preferă să rămână tăcută și să se concentreze pe meciul răscumpărării”, a mai scris sursa anterior menționată.

După ce AC Milan a câștigat derby-ul cu 1-0, ”rossonerii” a ajuns la șapte lungimi în spatele liderului Inter, cu 17 victorii, nouă rezultate de egalitate și două eșecuri.

