Verdict dur pentru FCSB: "Dacă pleacă ei, echipa nu prinde locul 6! Becali l-a făcut varză pe Keșeru"

Salvată de tânărul portar Ștefan Târnovanu, care a avut mai multe parade impresionante, FCSB a dezamăgit la Sfântu Gheorghe, în special în repriza secundă, când nu a reușit să pună pericol la poarta covăsnenilor.

După meci, Claudiu Keșeru a părut deranjat de ultimele declarații ale lui Gigi Becali, care l-a criticat pe atacantul orădean în mai multe rânduri, lăsând de înțeles că ar căuta despărțirea de acesta, dar și de Constantin Budescu, un alt jucător intrat pe lista neagră a finanțatorului de la FCSB.

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, este de părere că declarațiile publice făcute de Gigi Becali l-au afectat pe Claudiu Keșeru și nu i-au mai permis să aibă evoluțiile din prima parte a sezonului, când izbutea patru goluri în primele cinci meciuri de la revenire. Mai mult, suporterul lui FCSB anticipează o situație dezastruoasă pentru echipa bucureșteană, dacă Budescu și Keșeru vor părăsi echipa, iar Florin Tănase va fi cumpărat în această iarnă de o echipă din străinătate.

"Tănase n-avea cu cine să joace. Olaru, slăbuț. Nu știu ce se întâmplă cu Keșeru. E atacat non-stop săracul. El e puțin mai emotiv. În momentul în care îl ataci continuu, lui nu-i convine. Omul vine dintr-un fotbal mare, a jucat fotbal la echipe mari și îți dai seama că nu poți să te comporți în felul ăsta și să-l faci varză. L-a făcut varză. Noi l-am simțit pe Keșeru foarte supărat că nu poate face nimic. Nu știu ce să zic, sper să nu rămânem fără atacant.



Când începi să ataci toți jucătorii de valoare, înseamnă că vrei să scapi de ei. Ieși pe post, spui că nu ai nimic cu ei, dar în schimb îi ataci și aplici strategia exact cum a fost cu Edi Iordănescu. Asta se întâmplă și cu cei doi, Budescu și Keșeru. Asta simt eu. O să discut cu Keșeru, o să-l sun zilele astea. Eu am o relație foarte bună cu Claudiu și sper să-l conving să nu plece, să nu ia în calcul discuțiile și vorbele lui Gigi.



Dacă pleacă Keșeru și Budescu, pleacă și Tănase, eu vă garantez acum că, fără transferuri, echipa de acum nu prinde locul 6", a spus Gheorghe Mustață, la Radio Sport 1.

Claudiu Keșeru: "Știam unde vin, m-am expus"

Gigi Becali, patronul de la FCSB, s-a declarat nemulțumit de forma lui Keșeru, iar atacantul orădean a părut afectat de vorbele sau deciziile omului cu banii de la clubul bucureștean. În timpul interviului de după meciul cu Sepsi, reporterul i-a spus lui Keșeru: "Tu pari destul de supărat. Au fost și aceste discuții din ultima perioadă. Cum le-ai primit?".

A urmat un discurs enigmatic al lui Keșeru, care a părut destul de iritat: "Fiecare are dreptul să spună absolut ce vrea. Atât timp cât suntem aici, cât am luat decizia să venim aici, în momentul ăla te-ai expus. Da, știam unde vin. (n.r - Și ți-ai asumat?) Da! De asta nici nu zic nimic. Poate să speculeze lumea oricât vrea. Oare de ce am început așa bine și, după aia, ceva s-a rupt? Ca să aveți subiect de discuție. Mai aveți vreo întrebare? Pe data de 5 sunt la reunire. Voi fi la reunire. (n.r - dacă se gândește la plecare) Asta nu se știe, sunt multe zile până aici. Nu se știe care sunt planurile persoanelor din club. Vreau doar să ajung acasă, să mă liniștesc"

4 goluri și două pase decisive a reușit Keșeru în cele 12 meciuri de la FCSB, după revenire

Gigi Becali a avut un mesaj dur pentru Keșeru: "Am înțeles de ce nu mai e luat la națională"

Recent, patronul de la FCSB, care s-a arătat nemulțumit și de Constantin Budescu, a avut un mesaj dur pentru Claudiu Keșeru.

”Vreau să vă mai zic ceva de Keșeru că nu vreau să vă las să mă întrebați voi de el. Nu prea sunt mulțumit. Când a venit am zis că am dat lovitura. Nu înțelesesem eu de ce nu prea s-au mai bătut bulgarii să îl țină.





După cum a jucat în primele meciuri am zis că e super atacant de echipe mari de tot. Dar acum am înțeles de ce nu prea mai este luat nici pe la națională și nici de ce bulgarii nu s-au bătut să îl țină. Însă, vreau mai mult de la Keșeru. Eu sper că el înțelege. Nu joacă la mine pe doi euro. Vreau mult mai mult. Așa nu prea o să mai meargă”, a spus Becali, pentru Prosport.