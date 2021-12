Keșeru s-a aprins la interviu: "Mai aveți vreo întrebare? Știam unde vin, m-am expus!". Ce urmează pentru atacant

Deși a traversat o formă extraordinară în momentul revenirii la FCSB, cu patru goluri în primele cinci meciuri, Keșeru nu a mai reușit să marcheze în Liga 1, iar în ultima perioadă a pierdut postul de titular.

Claudiu Keșeru: "Știam unde vin, m-am expus"

Gigi Becali, patronul de la FCSB, s-a declarat nemulțumit de forma lui Keșeru, iar atacantul orădean a părut afectat de vorbele sau deciziile omului cu banii de la clubul bucureștean. În timpul interviului de după meciul cu Sepsi, reporterul i-a spus lui Keșeru: "Tu pari destul de supărat. Au fost și aceste discuții din ultima perioadă. Cum le-ai primit?".

A urmat un discurs enigmatic al lui Keșeru, care a părut destul de iritat: "Fiecare are dreptul să spună absolut ce vrea. Atât timp cât suntem aici, cât am luat decizia să venim aici, în momentul ăla te-ai expus. Da, știam unde vin. (n.r - Și ți-ai asumat?) Da! De asta nici nu zic nimic. Poate să speculeze lumea oricât vrea. Oare de ce am început așa bine și, după aia, ceva s-a rupt? Ca să aveți subiect de discuție. Mai aveți vreo întrebare? Pe data de 5 sunt la reunire. Voi fi la reunire. (n.r - dacă se gândește la plecare) Asta nu se știe, sunt multe zile până aici. Nu se știe care sunt planurile persoanelor din club. Vreau doar să ajung acasă, să mă liniștesc"

4 goluri și două pase decisive a reușit Keșeru în cele 12 meciuri de la FCSB, după revenire

Gigi Becali a avut un mesaj dur pentru Keșeru: "Am înțeles de ce nu mai e luat la națională"

Recent, patronul de la FCSB, care s-a arătat nemulțumit și de Constantin Budescu, a avut un mesaj dur pentru Claudiu Keșeru.

”Vreau să vă mai zic ceva de Keșeru că nu vreau să vă las să mă întrebați voi de el. Nu prea sunt mulțumit. Când a venit am zis că am dat lovitura. Nu înțelesesem eu de ce nu prea s-au mai bătut bulgarii să îl țină.

După cum a jucat în primele meciuri am zis că e super atacant de echipe mari de tot. Dar acum am înțeles de ce nu prea mai este luat nici pe la națională și nici de ce bulgarii nu s-au bătut să îl țină. Însă, vreau mai mult de la Keșeru. Eu sper că el înțelege. Nu joacă la mine pe doi euro. Vreau mult mai mult. Așa nu prea o să mai meargă”, a spus Becali, pentru Prosport.