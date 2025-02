Oaspeţii au deschis scorul prin Meriton Korenica (5), din centrarea lui Mario Camora. Poli Iaşi a rămas în zece oameni în minutul 29, când atacantul Sekou Camara a fost eliminat.

Echipa antrenată de Vasile Miriuţă a egalat în repriza secundă, prin Guilherme Soares (63), cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Alin Roman.

CFR Cluj a mai înscris o dată, înainte de pauză, prin Beni Nkololo (45+2), după şutul lui Mohammed Kamara, respins de portarul Jesus Fernandez, dar reuşita a fost anulată de VAR pentru un fault al lui Korenica la Roman la centrul terenului.

La Poli Iaşi au debutat albanezul Xhuliano Skuka, francezul Adama Diakhaby şi Antonio Borduşanu (ex-Dinamo), iar la CFR, kosovarul Lindon Emerllahu.

Ce a declarat Vasile Miriuță după remiza cu CFR Cluj

Tehnicianul moldovenilor s-a arătat mulțumit de felul în care a arătat echipa, mai ales că au jucat în inferioritate numerică o mare parte a meciului.

"Am jucat în 10 mult timp, am încercat să atacăm. Să scoți puncte cu U Cluj și CFR e un bonus. I-am felicitat în vestiar. Băieții au dat dovadă de caracter. În repriza a doua am dominat în 10 oameni.

Știam de la început că va fi un meci de luptă. Eu cred că ne-am dorit mai mult să câștigăm azi. Sper să facem o echipă bună în continuare și să adunăm puncte.

Va fi un meci greu la Slobozia, îmi place echipa lui Adi Mihalcea. Ne vom juca șansa până la final", a declarat tehnicianul, la Digi Sport.